SU SALUD ORAL MUY IMPORTANTE PARA SU SALUD GENERAL

La odontología, o estomatología, es una de las ciencias de la salud, que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático, el cual incluye, los dientes, periodonto, articulación temporomandibular, sistema neuromuscular, todas las estructuras de la cavidad oral como lengua, paladar, mucosa oral, glándulas salivales, otras estructuras anatómicas implicadas como los labios, amígdalas, orofaringe, nervios incluidos, como el trigémino, cuello, cara. Los tratamientos que efectuamos son muy extensos, podemos detectar y valorar enfermedades que competen a cavidad oral, dientes, músculos, nervios, así como enfermedades en relación a otras especialidades, muchas de las ocasiones somos el primer contacto de alguna enfermedad hereditaria o general y la remitimos al área correspondiente. Por tal motivo hacemos una valoración e historia clínica extensa.

Este es nuestro trabajo diario, es una profesión amplia, hermosa, y muy necesaria, sabemos que la gran mayoría de los pacientes van con miedo, con reservas, cada día tenemos pacientes diferentes, para nosotros es sumamente

Su salud oral. Viene de la página 10

...importante entender la personalidad de cada paciente que atendemos, una vez obtenida su confianza y su amistad se hace una relación paciente-dentista maravillosa. Realmente somos unos artistas, ustedes los pacientes nos hacen despertar dones que probablemente no creíamos que teníamos, estudie odontología porque me gustaba el área de la salud, pero con el tiempo descubrí, que tenemos una gran sensibilidad para crear sonrisas, para crear cosmética, para rehabilitar sus piezas dentales, para estar al pendiente de ustedes de su salud bucal y general, ya que son los que están en el sillón del dentista y están bajo nuestra protección, que estando en ese sillón se apodera en una gran mayoría un temor muy grande y que los mismos dentistas lo hemos sentido, que estamos siempre observando sus movimientos, sus molestias, la atención que les brindamos es por encima de nosotros. Una profesión de gran sensibilidad, una profesión que nos enseña a entender a las personas, a sentir su dolor. Somos un bien necesario y a pesar de causar todo este tipo de molestias sin desearlo es para su bien. Aseguren su Salud bucal y general, el aparato estomatognatico es sumamente importante.

Hace mucho tiempo encontré un discurso del Papa Pio XII, que nos describe lo que somos, el dentista es aquel a quien le gusta alternar con gente y ha escogido una profesión en la que tiene que lidiar con el público, con cientos y aun miles de ellos, todos los días y todos diferentes, tiene la mente del hombre de ciencia, la mano del orfebre, el ojo del investigador, el corazón del misionero y la dedicación del médico... ha invertido años de estudio, ha luchado y se ha sacrificado por adquirir los conocimientos que posee. Pocas personas comprenden la misión del dentista. El ejercicio de la odontología requiere habilidad e información exacta de las ciencias y artes. Es necesario mucho tacto, intuición y sentido psicológico para alcanzar el arte de persuadir y la autoridad para prever y remediar el miedo instintivo y las excitaciones del paciente, más perturbable que el mismo dolor material. Vosotros los dentistas necesitáis mucha paciencia y una gran resistencia física. Vuestro cuerpo, nervios mente, vuestra voluntad y sensibilidad están en tensión continua. Siempre de pie, muchas veces en actitud constreñida, con ojo alerta, ambas manos ocupadas, los dedos obedientes a la manipulación de varios instrumentos a la vez. Cada movimiento es obstaculizado por reflejos y reacciones del paciente que no pueden ser siempre previstos. Además durante todo el tiempo tenéis que permanecer imperturbables, calmados corteses, gentiles y llenos de piedad. La menor lesión en cualquier tejido como la membrana de la boca, puede tener repercusiones en la salud de todo el organismo. La boca expresa características y sentimientos que no pueden ser reflejados por la frente y los ojos por si solos. Un simple pliegue de labios, imperceptibles si se quiere, puede transformar o hacer alteraciones definitivas en la expresión de la cara. La profesión odontológica, es hermosa, sensible, de servicio, de amor, de entrega, La ciencia de la salud odontológica, incluye actividad científica, además de todo lo anterior. Área muy importante para su salud en general.