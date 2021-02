Paula Ágredo, sufre accidente, pierde parte de su cráneo y sobrevive

Paula Ágredo, una joven colombiana de 25 años de edad se convirtió en influencer en poco menos de dos semanas luego de compartir su historia tras sufrir un aparatoso accidente en bicicleta.

El accidente ocurrió el pasado 2 de febrero por la tarde, cuando Paula salía a pasear en bicicleta con un amigo y cayó.

De acuerdo a su anécdota compartida mediante las redes sociales, ella no recuerda nada del día del accidente, pero según lo que le han contado su madre y su amigo, quien la acompañaba, ella cayó sola y sufrió múltiples lesiones en todo el cuerpo, incluyendo la cabeza pese a que portaba casco.

La ambulancia la llevó a la Clínica del Valle de Lili, donde le detectaron una fractura grave en el cráneo, por lo que tuvieron que intervenir en cirugía y retirar la parte de hueso afectada.

Al ver la magnitud de la lesión craneal, los médicos le solicitaron a su madre que se despidiera de ella, pues 'moriría' a las pocas horas de su intervención.

Milagrosamente, según los médicos, Paula despertó, reaccionó, habló y caminó de manera totalmente normal, dejando sorprendidos a los profesionistas que atendieron su caso.

"Cuando llega mi mamá le dicen que se despida, le dijeron “ella no va a sobrevivir, no se va a despertar, no va a amanecer”, declaró.

En poco tiempo su cuenta de Instagram creció hasta llegar a los 13.7 mil seguidores de diferentes partes del mundo, por lo que decidió compartir un poco más de su experiencia y el milagro del que fue parte.

En su primer video, Paula compartió que la parte del cráneo que le extirparon se la introdujeron al abdomen para buscar que se regenere y puedan reconstruir la lesión después.

