Siete series basadas en libros, que superaron a su material de inspiración

Parte de la ventaja que tiene un proyecto como las series cuando se basan en libros, no es sólo que hay un público que ya conoce la historia y puede estar ávido por la adaptación, es que el programa tiene mucho material de inspiración, un camino o curso básico ya trazado desde donde partir y, por las anteriores, también oportunidad de crecer, crear, idear y ofrecer aún mucho más.

Estas son buenas adaptaciones de libros, a formato de series, que superaron su material original.

A Discovery Of Witches

Una historia de romance entre un vampiro y una bruja, el libro mantiene un estándar predecible y según los lectores, pasivo. La serie en cambio ha optado por un mejor ritmo, misterio y atractivo.

The Vampire Diaries

La serie le hizo muchos cambios a los libros en que se basa, especialmente manteniendo el concepto y el mundo ficticio, pero dando más personalidad, matices y dinamismo a los personajes principales.

Normal People

La serie fue aclamada por la crítica y la audiencia gracias a una gran sensibilidad en pantalla. El libro no contó exactamente con los mismos aplausos, pues es por los actores que la idea transmite mejor.

The 100

La novela original es apenas el punto de partida, pero mientras que las secuelas literarias exploran apenas ese universo postapocalíptico, la serie supo dar mejor perspectiva y desarrollo a la historia.

Sex and the City

Las novelas de Candace Bushnell fueron una experiencia interesante, pero fue la serie la que puso ese toque que hace a la historia legendaria. De los actores a la moda, los temas y el tratamiento.

The Magicians

A diferencia de los libros, el programa no es tan simple y no intenta ser algo que no es, así que explora su mundo de magia con más detenimiento, dando más dimensiones a personajes e historia.

Pretty Little Liars

No es la mejor serie, pero nunca deja de ser entretenida dado que se divierte con su premisa. El libro podrá darle giros a la trama, pero la serie es experta en sorprender, incluso si no tiene sentido.