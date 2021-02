En los Medios

El brindis para mi querido amigo el cantautor lagunero Ramón Ruiz, dueño de una gran sensibilidad y de unas manos prodigiosas que hablan y cantan con su guitarra.

El mundo del toro es un espacio lleno de sensibilidad, en ocasiones anteriores he hecho la referencia al músico poeta Agustín Lara y su sensibilidad para cantar a la fiesta y en forma especial a España, digo especial porque se cuenta que las canciones compuestas para su Fantasía Española fueron compuestas sin que conociera suelo español, pero si estuvo presente en grandes tarde del “Faraón de Texcoco” Silverio Pérez y se emociono con el Maestro “Armilla” y con un cúmulo de emociones expresadas por “El Magnífico” Lorenzo Garza y su hermoso pasodoble “Novillero”, he mencionado que no hay plaza de toros en nuestro país en el que no se escuche “Silverio” las primeras notas de esta bella composición erizan la piel del público y más cuando acompañan a una buena faena. Hoy quiero mencionar además del gran músico poeta a dos poetas de la vida, uno con el pincel y otro con la palabra y el pincel, el Maestro Ramón Reveles, toda una gloria nacional con sus pinturas que han trascendido hasta tierras españolas recibiendo elogiosos comentarios, su característica forma de vivir su vida de artista inspiro al Maestro Marton Urieta a componerle la hermosa canción “Bohemio de afición” y si el Maestro Reveles ha vivido a todo lo que da, dueño de un profundo arte sus pinturas han perpetuado desde la figura más encumbrada hasta al humilde novillero. Y el segundo es Don Fernando Ibarra, novillero en sus años mozos, conductor, declamador y pintor que el próximo miércoles 3 de marzo en punto de las 21:00 inicia su programa “Arráncame la vida” por Facebook Live, desde este momento le expreso mi enhorabuena y le deseo como siempre un triunfo de puerta grande.

LA ANÉCDOTA

Don Ramón Reveles es bohemio de afición como lo dice la canción, su abrazo y saludo sincero le han acarreado a un buen número de amistades, como dice el Maestro Urieta “se quita la camisa por un buen amigo” e igualmente “hoy vive millonario y mañana mendigo” dada su trayectoria seria muy conveniente que esta querida ciudad que lo vio nacer le brindara un homenaje, su trayectoria artística lo tiene más que merecido.

LAS EFEMÉRIDES

En 1887, Luis Mazzantini debuta en ruedos mexicanos en la Cd. de Puebla en mano a mano con Diego Prieto “Cuatro dedos” y ganado de San Diego de los Padres, en 1916 se amplia el aforo de la Plaza de Barcelona de 8 mil a 20 mil espectadores, en el cartel toros de Benjumea para José Gómez “Gallito”, Francisco Posada y “Saleri II”, en 1938 en el Toreo de la Condesa confirmación de Arturo Álvarez “El Vizcaíno” de manos del Maestro Fermín Espinoza y de testigos Jesús Solórzano y David Liceaga, en 1946 despedida de los ruedos de Paco Gorráez en el Toreo de la Condesa alternando con Silverio Pérez y Manuel Rodríguez “Manolete”, en 1949 con novillos de Garabato debuta en Aguascalientes David Reynoso quien posteriormente fuera actor y cantante, junto a Curro Rivera protagonizo una telenovela de corte taurino. En 1957 nace en Tula, Hidalgo el matador Jorge Gutiérrez, en 1972 gran faena de orejas y rabo de Curro Rivera en la Plaza México con el toro “Payaso” de Torrecilla, esa tarde alternó con el Maestro Manolo Martínez y el español José Luis Galloso, en 1997 fallece en la Cd. de México el singular y legendario Francisco Gómez “El Zángano” subalterno y empresario.

¡Hasta la próxima!

Jorge Mario Galván Zermeño // [email protected]