Disfrazados de chalecos deshilachados del oneroso Instituto Nacional Electoral, nuestros subagentes nos cuentan que hay varios infiltrados entre los capacitadores en Torreón para las elecciones del 6 de junio. Entre ellos hay uno que otro dueño de página web con filias al resucitado Partido Revolucionario Institucional, quienes se encargarán de recorrer los hogares de Torreón para instruir a los funcionarios de casillas, claro, y de paso aprovechar para hablar de las bondades de los Gobiernos del tricolor y su filosofía de cercanía a la gente, incluso ya es tanta la seriedad de su discurso que hasta ellos mismos se lo creen. Y es que en esto de la política hay que hacer de todo para estar presente, si no, pregúnteles a los Servidores de la Nación, que hasta aprendieron a "aplicar vacunas anti-COVID" con tal de acercar ciudadanos al Movimiento de Regeneración Nacional, ¿o por qué tan amables pidiendo hasta fotos de la credencial a los adultos mayores?

Nuestros subagentes nos comentan la transformación del alcalde Jorge Zermeño Infante en su visión de la pandemia por COVID-19, ahora que anda en campaña… Perdón, que está por comenzar su licencia de tres meses para buscar la ansiada diputación federal por el Distrito 05. Y es que don Jorge anda sumamente activo concientizando a la gente para que se cuide, para que "siga comportándose de manera responsable", aunque el semáforo epidemiológico en la provincia cambió momentáneamente a color amarillo. Incluso el alcalde aseguró que sus inspectores no darán tregua para dispersar todas las reuniones sociales masivas y sancionar a los comercios que no respetan las normas sanitarias de la sana distancia. Nada que ver con el Zermeño del año pasado, que se oponía al uso obligatorio del cubrebocas y se oponía al confinamiento y cierre de comercios. Lo que muchos esperan y apuestan es si en realidad el alcalde dejará de mandar en el municipio o nada más cambiará de oficina, ya que al parecer no necesitará mucho esfuerzo para vencer en las urnas a sus oponentes, que no más no despegan ni en las encuestas a modo, el priista Antonio Gutiérrez Jardón y el nuevo lagunero de Morena Antonio Attolini Murra.

**************

Luego de enfilar uno que otro dardo envenenado al Plan Nacional de Vacunación para los adultos mayores, que calificó de haberse planeado en un escritorio de la Federación donde nomás no tienen conocimiento de la población a inmunizar, el "góber" rijoso y epidemiólogo de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que las brigadas de la 4T no tienen ni idea de la movilidad que se requiere para lograr inmunizar una población, ya que hay localidades donde ni siquiera hicieron un censo, ni tienen un padrón confiable y solo mandaron vacunas al tanteo, como en Viesca, donde "sobraron" mil 60 biológicos, o en Arteaga, donde ocurrió el mismo caso y hubo frascos que se quedaron abiertos y se desperdiciaron. Después de lanzárseles a la yugular, don Miguel de todas formas reiteró esta semana que está disponible la infraestructura de salud estatal, el personal médico y todo lo que se requiera para cumplir con el cometido. Incluso recomendó a los alcaldes y a funcionarios estatales abocarse de lleno a apoyar para que mejore la organización, pero no precisamente por echarles la mano a los llamados Servidores de la Nación, que cometen pifias un día sí y otro también, sino por la lluvia de imágenes que circularon en las inestables redes sociales de adultos mayores haciendo filas bajo las inclemencias del tiempo y riesgo de contagio. Y es que hasta el momento, a decir de los subagentes, la única constante ha sido la desinformación para los adultos mayores, que tienen que andar de un lado para otro; y se debe evitar la negativa de vacunación a quienes sí cumplen con los requisitos. Por lo que habrá que estar atentos, sobre todo, para que funcionarios no se "agandallen" las vacunas, pues ya son varios casos.

**************

Y desde la tierra del cabrito, Monterrey, nuestros subagentes, disfrazados de plato de machaca, nos reportan que quien no tuvo pelos en la lengua fue el "góber" rijoso y epidemiólogo de Coahuila, integrante del bloque de mandatarios rebeldes, al rechazar a nombre de sus compañeros la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica ya aprobada por la Cámara de Diputados, "sin moverle ni una coma", tal cual lo demandó el jefazo de la 4T, Andrés Manuel López Obrador. A decir de los mandamases rebeldes, la reforma no solo afectará la economía del país, sino que los usuarios tendrán que pagar más caro el servicio de electricidad, además de que se perjudicará la competitividad de las empresas y pondrá muy lejos al país de alcanzar la soberanía energética. Durante su cónclave los aliancistas renegaron y lloraron para que no se les castigue con menos recursos para financiar los altos subsidios que requiere la obsoleta Comisión Federal de Electricidad para que pueda continuar con su monopolio en la generación de energía. Y aunque fue como llamaradas de petate, los gobernadores no dejaron de pedirles a los senadores prioricen los intereses de la nación. En su reunión, los aliancistas también aceptaron, aunque nomás de dientes pa'fuera, el Acuerdo Nacional por la Democracia propuesto por AMLO, y pidieron que él haga lo propio "en serio y sin dobleces", sacando las manos del proceso electoral y retirando a los Servidores de la Nación de las acciones de vacunación, porque son su ejército de operadores electorales.

**************

Durante la contingencia por COVID-19 en 2020, la dirección de Inspección y Verificación del Municipio de Torreón infraccionó a más de 250 establecimientos por diferentes conceptos, sin embargo, el monto recaudado presenta una notable disminución con respecto a años anteriores. El año pasado esta dirección recaudó cerca de 215 mil pesillos por infracciones al Reglamento de Alcoholes, información que se encuentra en el portal de Transparencia Municipal. El monto presenta una disminución del 28 por ciento respecto al año 2019, cuando se recaudaron más de 300 pesillos, es decir, una disminución del 65 por ciento contra el año 2018, cuando se recaudaron más de 616 pesos, y con respecto al 2018 el monto recaudado disminuyó hasta un 68 por ciento. Los subagentes, que se dieron a la tarea de consultar el Reglamento de Alcoholes, se asombraron de que las multas van desde los 2 mil 210 pesos hasta los 258 mil, por lo que a los malpensados les saltó la duda respecto al monto recaudado en 2020, que a leguas no coincide con las más de 250 multas aplicadas. ¿Dónde quedaron los ingresos? Duda razonable en el "año de Hidalgo".