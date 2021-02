El oficio de la educación musical

Originaria de Ciudad de México, pero radicada en La Laguna desde 2008, Paola Carrillo es una pedagoga que se ha enfocado en fortalecer la enseñanza musical en la región.

El inicio de su aventura con el arte sonoro resuena en sus recuerdos. Su familia le otorgó un arropo con la música de The Beatles, además de autores clásicos y populares. Pero a los 10 años de edad, la familia de Paola se mudó a Tabasco. Allí cursó la preparatoria y se encontró con el chello.

Paola Carrillo se introdujo así al Programa de Orquestas y Coros Juveniles de México. Gracias a eso, formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Tabasco, viajó por el país y pudo incluso presentarse en el Palacio de Bellas Artes, en alrededor de siete ocasiones.

"Hace 20 años yo no tenía ninguna intención de ser músico. Yo soy bióloga, hice mi carrera y todo. Estudié en la Universidad Juárez del Estado de Tabasco y salí en 1998. Después me invitaron a tocar a Campeche. Y en Villahermosa empecé a apoyar al director de una orquesta dando clases. Me di cuenta que dar clases era otra cosa".

Así se enteró de la existencia de una licenciatura en Educación Musical en Xalapa, Veracruz y se trasladó a esa ciudad en 2002, donde fue miembro fundador de la Orquesta de Cámara de Radio UV (Universidad Veracruzana) y de la Orquesta de Cámara Amadeus.

Más tarde, la vida le señalaría a Torreón como próximo destino.

PENSAMIENTO

Dentro de la pedagogía musical, Paola Carrillo ha localizado algunos detalles en la educación general que dificultan su enseñanza. Para empezar, indica que en México, cuando la mayoría de los jóvenes quieren empezar a aprender música, inician muy tarde.

"Es un problema que siempre hemos platicado. Lamentablemente con esta falta de educación temprana, cuando los muchachos quieren dedicarse a la música, no hay escuelas donde los acepten".

Lo ideal sería educar musicalmente a los niños desde temprana edad. Llevar la música a todos los niveles educativos, como una materia bien impartida.

En La Laguna, ha sido maestra en la Academia Tchaikovsky, en la Escuela Municipal de Música Silvestre Revueltas de Gómez Palacio y en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón. Desde 2014 es docente en el Instituto de Música de Coahuila (INMUS).

"Te deja muchas satisfacciones ver crecer y madurar a tus alumnos".

Para Carrillo, un buen pedagogo musical debe tener solidez en su preparación, bases pedagógicas y conocimiento musical. Además de enfocarse en enseñar el arte en una manera amena, con respeto e inculcando el amor por la música".

"En la escuela, sólo se les da una pincelada del enorme mundo de la música. No sólo de la música clásica. Aunque casi toda nuestra formación es en torno a música académica, de concierto, hay música popular. En la escuela le digo a mis alumnos: 'Independientemente de lo que quieras hacer, del género al que te quieras dedicar, necesitas las mismas bases para que tu trabajo trascienda'".

Actualmente, Carrillo trabaja en un libro de enseñanza musical que será publicado por Editorial Trillas.