Sin estados en rojo en el país, reporta Ssa

Ningún estado del país se encuentra en semáforo rojo, el de máximo riesgo de contagio por COVID-19, reportó este viernes la Secretaría de Salud (Ssa).

Según las autoridades, 10 estados están en color naranja; 20, en amarillo, y sólo dos, en verde (Chiapas y Campeche).

"La curva epidémica no miente, los indicadores no mienten; los hospitales están teniendo un descenso en su porcentaje de ocupación hospitalaria, la curva epidémica está disminuyendo en todo el país", presumió el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá.

Según el reporte, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, la capital, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Yucatán están en naranja, mientras que Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo, Michoacán, Morelos y Guanajuato, en amarillo.

"Hay que recordar que bajo no significa cero. Bajo es el nivel mínimo, pero el virus continúa circulando muy levemente en estos dos estados y la circulación general, la actividad viral en nuestro país ha ido disminuyendo", expuso.

La Ssa reportó este viernes 782 muertes por COVID-19, por lo que la cifra se elevó a 184 mil 474. Respecto a los contagios, señaló que van 2 millones 76 mil 882.

"La actividad viral en general ha ido disminuyendo poco a poco gracias al trabajo que como sociedad se ha hecho y al trabajo que el equipo de salud de todas las entidades.

Cortés Alcalá señaló que hasta este viernes se habían aplicado un total de 2 millones 271 mil 32 vacunas contra COVID-19 en el país, con más de mil dosis perdidas.

Deterioro

México enfrenta el reto de vacunar contra COVID-19 a 96 millones de mayores de 16 años con una red de frío en malas condiciones: *Casi 80 por ciento de las 363 cámaras frías que hay en el país, es decir 319, no cuenta con licencia sanitaria expedida por la Cofepris y 98 no funcionan. *De los 12 mil 477 refrigeradores para los biológicos de la red, 16.3 por ciento, es decir 2 mil 37, no operan, y de los 3 mil 307 congeladores, 246 no sirven.