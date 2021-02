México, sin estados en rojo por semáforo COVID

Este viernes, la Secretaría de Salud informó que hasta el momento el país no registra alguna entidad en color rojo de acuerdo al semáforo epidemiológico de COVID-19; mientras que Campeche pasó a color verde.

En conferencia de prensa, el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, aclaró que "la curva epidémica no miente, los indicadores no mienten, los hospitales no mienten", por lo que, en lo que se refiere al semáforo epidémico que abarca del 1 al 14 de marzo, ninguna entidad federativa se encontrará en color rojo.

Detalló que los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Yucatán se encuentran en color naranja; 20 estados en color amarillo (Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo, Michoacán, Morelos y Guanajuato.

En tanto que Chiapas y Campeche están en el menor riesgo respecto a la pandemia, lo que significa que se localizan en el color verde.

"Recordar que 'bajo' no significa 'cero'. 'Bajo' es el nivel mínimo, pero el virus continúa circulando muy levemente en estos dos estados y la circulación general, la actividad viral en general en nuestro país ha ido disminuyendo", aclaró.

La disminución de los indicadores de riesgo, dijo, gracias al comportamiento de la sociedad, la cual, según resaltó, ha seguido las medidas sanitarias de prevención de coronavirus, así como los equipos médicos de las 32 entidades.

Cifras del COVID-19 en México

México registró 782 nuevas muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 184 mil 474 fallecidos con esa enfermedad, informó este viernes la Secretaría de Salud.

Además, se reportaron 7 mil 512 nuevos casos para un total de 2 millones 76 mil 882 contagios.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.