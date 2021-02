Policías salvan a un hombre que intentó suicidarse al acostarse en las vías del tren

El suceso ocurrió en Bombay, India, cuando un hombre descendió de la plataforma y procedió a extender una sábana en medio de las vías, en la cual se acostó previo a la llegada del tren.

Ante la situación, un policía ferroviario saltó desde la plataforma y comenzó a intentar mover al hombre suicida. Momentos después, otros dos oficiales saltaron hasta las vías y entre los tres lograron mover al hombre momentos antes de que llegara el tren.

El portal Times of India reportó que el hombre intentó suicidarse porque supuestamente estaba perturbado por el reciente deceso de su madre y hasta el momento se desconoce el estado de salud del hombre o si enfrentará algún tipo de sanción administrativa por sus acciones.

#WATCH: RPF personnel averted a suicide attempt when they dragged a man out of railway tracks where he was lying down as a train was approaching him, at Virar railway station in Mumbai. The man was allegedly disturbed by the demise of his mother. (24.02)

