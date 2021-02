Critican a la miss mexicana Ángela Yuriar por posar en bikini junto a estatua de Buda

El budismo en Tailandia es relativamente conservador, incluso influye en sus pensamientos y acciones. Además, las esculturas de Buda son omnipresentes en Tailandia y muy veneradas.

Pero esto no era del conocimiento de la representante nacional, a quien se le puede ver atrás de la figura en un bikini en tono dorado y tocando el hombro de la efigie.

THAILAND HERE WE GO!

A solo 5 días de iniciar la participación de Ángela Yuriar en @MissGrandInter #MissGrandInternational#MissMexico pic.twitter.com/9UeRzSnIVI