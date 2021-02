Suspenden a profesor tras masturbarse frente a sus alumnos en clase en línea

Un profesor en Estados Unidos, ha sido suspendido de su puesto después de que fue sorprendido realizándose tocamientos inadecuados durante una clase en línea frente a sus estudiantes.

Marc Schack, docente de educación especial en la escuela Shady Grove Middle, de la ciudad de Gaithersburg, Maryland, trató de excusarse con las autoridades de la institución alegando que 'pensó que ya había acabado la sesión en línea en Zoom', según comentó a The Bethesda Magazine.

"No tenía idea de que Zoom todavía estaba encendido ¿Por qué habría de hacer eso? Ese es mi trabajo. No tenía ni idea de que Zoom estaba encendido. Quiero decir, eso es un comportamiento inapropiado' (...) 'Soy solo un humano. Fue mi error. 'No soy un pervertido ni nada de eso. Pensé que estaba en la privacidad de mi propia casa", señaló Schack que ha trabajado durante 21 años para escuelas públicas en el Condado de Montgomery.

Ante lo ocurrido, las autoridades de la escuela han iniciado una investigación para determinar la situación de Shack.