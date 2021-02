El clásico de antes

Qué poco queda de aquellos enfrentamientos intensos entre Chelsea y Manchester United. Sin duda, fueron equipos dominantes en las décadas anteriores y desde que el formato liguero cambió a Premier League. Este domingo se enfrentan nuevamente, y si bien no se enfrentan por la cima de la tabla, como antes, sí hay ingredientes para esperar buenas cosas.

Recientemente Chelsea cambió de entrenador. Antes estaba Frank Lampard a cargo de los Blues. Por el lado del United, Ole Gunnar Solksjaer sigue al mando. Ambos representaron a sus equipos y se enfrentaron en la cancha hace no muchos años. Ya desde el banquillo, el inglés decepcionó y el noruego se mantiene, aunque con dudas. Sin embargo, esto nos habla de que pronto estaremos viendo más exjugadores dando órdenes desde fuera del terreno de juego.

La identidad de ambos juega un papel indiscutible en cuanto al reflejo de cada club. Por un lado, los de Old Trafford batallaron con Moyes, van Gaal y Mourinho. Después de Sir Alex Ferguson, estuvo un tiempo Giggs como interino, pero parece que con Solksjaer encontraron el reflejo de alguien con el mismo ADN Red Devil que Fergie y que apueste fuertemente por los jóvenes.

El Chelsea, por el contrario no termina de plasmar un modelo. Recordemos nombres como Maurizio Sarri, Antonio Conte o Gus Hiddink antes de la segunda etapa del propio Mou. De cierto modo, cuando nos preguntan por el equipo azul, seguramente se nos viene a la cabeza la etapa ganadora con The Special One, que potenció a futbolistas como Drogba, Lampard o Terry.

Aquellos días de gloria terminaron con el ímpetu Citizen por hacerse de un lugar entre los grandes, el resurgimiento del Liverpool y la alta competitividad que han generado los de Londres: Tottenham y Arsenal. Sumémosle los esfuerzos y golpes de suerte de clubes como Leicester y Wolverhampton. Tristemente, la época de reinado de azules y rojos concluyó hace varios años.

SEGUNDO TIEMPO

Pero aún quedan ingredientes para sazonar el juego de este domingo en Stamford Bridge. El United no quiere quitar el dedo del renglón por el segundo puesto y el Chelsea quiere meterse en puestos de Champions (actualmente van en el quinto sitio) para el próximo torneo. Y precisamente hay que hablar de lo sucedido esta semana en competición europea, ya que ambos salieron victoriosos y con buenas sensaciones.

Ambos enfrentaron a equipos españoles, y si bien el United definió la serie en la ida ante la Real Sociedad (ayer se jugó la vuelta y hoy se conoce el cruce de Octavos en la Europa League), el Chelsea lo tenía más complicado frente al Atlético de Madrid en España. Y para ser honestos, desde el planteamiento de Thomas Tuchel, tenía mis dudas. El técnico alemán dejó en la banca a figuras como Kanté, Ziyech, Havertz o Pulisic, que si bien no pasan por buen momento, tienen los papeles para esta clase de juegos.

Finalmente, destacar la labor de Olivier Giroud, veterano de 34 años que se ha ganado la titularidad a pesar de los fichajes en ataque que se hicieron para esta temporada. También aplaudir el crecimiento de jóvenes como Mason Mount o Hudson-Odoi. Lo mismo del otro lado, Rashford, Greenwood y compañía vienen empujando fuerte para que, más pronto que tarde, rojos y azules vuelvan a reinar en Inglaterra.

TIEMPO EXTRA

Por Premier League, Chelsea y Manchester United se han enfrentado en 57 ocasiones. Los números no pueden estar más parejos. Por un lado, los Red Devils tienen 17 victorias y 72 goles anotados. Los Blues triunfaron en 18 ocasiones y marcaron 71 veces. Empataron en 22 encuentros.

Oscar Parra Silva // @_OscarParra