Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera espero y se encuentren bien. Sin duda la nota de la semana es el tan lamentable accidente que sufrió esta semana y para ser más preciso el día martes por la mañana muy cerca de Los Ángeles, California, Tiger Woods, quien a raíz de este terrible accidente fue sometido a cirugía por fractura expuesta de tibia y peroné además de fractura en el talón. Tiger había anunciado hace apenas unos días que todavía no tenía la autorización de sus médicos para volver a jugar golf esto debido a su quinta y última operación de espalda la cual le realizaron apenas el mes de Enero por lo que no sabía si jugaría el Masters de Augusta este año, y la pregunta que todos los golfistas nos hacemos ¿Volverá Tiger Woods a jugar golf? y de la cual daré mi humilde opinión a continuación, no como médico por qué no lo soy, sino como golfista y técnicamente como profesor de golf.

Si bien es cierto, dichas lesiones son muy delicadas, de mucho tiempo de recuperación y rehabilitación, Woods nos ha demostrado ser una persona física y mentalmente muy fuerte, que ha sabido salir adelante de lesiones, operaciones de rodilla, cuello y espalda, además de superar problemas familiares, personales y hasta legales, y regresar a jugar como en sus mejores tiempos, esperemos y esta nueva lesión no interfiera con sus problemas añejos de espalda, rodilla y cuello. Dentro de los males de esta nueva lesión, es que ambas fracturas fueron en su pierna derecha y como diestro que es, es su pierna fuerte, y para un jugador diestro o derecho, dicha pierna es la que se lleva la menor exigencia y desgaste a la hora de hacer un swing o golpe de golf, técnicamente cuando un jugador toma postura ya sea para realizar un golpe o un swing el peso de todo el cuerpo está repartido o balanceado en ambas piernas, en aproximadamente 60 % en la pierna derecha y 40 % en la pierna izquierda y así permanece hasta el Back Swing (subida del bastón) y cuando se realiza el Down Swing (bajada del bastón) se transfiere o cambia todo el peso del cuerpo por completo a la pierna izquierda esto se hace para incrementar la velocidad y potencia del swing y así tener un correcto giro de hombros y caderas (columpio) a la hora del impacto a la bola o Follow Throug, y es la pierna izquierda y en especial el talón de la misma el que soporta todo el peso del cuerpo, tensión del impacto, rotación y desgaste del cuerpo para así lograr una buena terminación e impacto de la bola. Creo yo que si esta lesión hubiera sido en la pierna izquierda de Tiger, esto hubiera sido el final de la carrera como profesional de golf en los campos por los motivos que antes les mencioné, en cuanto a la técnica del swing de golf. En lo personal creo que el regreso de Tiger a las canchas o campos no será antes de 18 meses, sabemos que en estos temas él es muy disciplinado en cuanto a las indicaciones médicas y sus rehabilitaciones, como hasta la fecha lo ha demostrado, pero también recordemos que Woods ya no es ningún jovencito, tiene ya 45 años por lo que a lo mejor esta lesión tomará más tiempo a las anteriores en su recuperación y rehabilitación, pero sigo pensando que Tiger Woods SÍ regresará a jugar golf en el máximo circuito, quizás con menos exigencias de fuerza y potencia en su swing, e inclusive probablemente con algunos cambios en su swing, y participando en pocas de las fechas del circuito.