Exigen investigación contra ASF tras fallas

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez (MC), informó que el lunes 1 de marzo comparecerá el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, junto a los auditores especiales de este órgano autónomo a fin de conocer y ampliar los informes individuales de la Cuenta Pública 2019, que entregaron el pasado sábado al Palacio Legislativo.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), informó que recibió la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar una investigación a la Auditoría Superior y adelantó que sería turnada a la Comisión de Vigilancia.

"Como parte de las reuniones que tenemos en la Junta Directiva de la Cámara de Diputados con carácter resolutivo tomamos dos acciones: la primera tiene que ver con citar a todos los auditores especiales y al auditor Superior de la Federación a una reunión en la Cámara de Diputados el día lunes a las 12 del día, con la finalidad de conocer y ampliar información pertinente a los informes enviados a la misma Cámara de Diputados, no sólo la del aeropuerto, sino que profundicemos y revisemos metodologías y que tengamos el seguimiento constante de estos informes", dijo Rodríguez Carrillo.

Adelantó que todos los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF acordaron solicitar a la Unidad de Evaluación y Control (UEC), que es el Órgano Interno de Control de la propia Auditoría, una investigación al auditor especial, Agustín Caso Raphael, por su desempeño en la fiscalización que hizo en el informe del aeropuerto de Texcoco.

"Estamos solicitando todos los diputados que conformamos la Junta Directiva, a la Unidad de Evaluación y Control, que es quien funge como Órgano Interno de Control de la propia Auditoría, que inicie las investigaciones de este asunto que tiene que ver con el famoso comunicado del auditor especial, Agustín Caso Raphael, que en todo caso ese es el elemento de investigación que tenemos pronto que iniciar y que ya inició la UEC, según tengo entendido, a petición de nosotros desde el día de ayer, y ya giró instrucciones a su gente para que hagan las investigaciones pertinentes", indicó.

El legislador de MC dijo que no necesitan que el presidente Andrés Manuel López Obrador les pida una investigación, pues ellos saben sus funciones y ya hicieron esta petición desde el miércoles, que ya se encuentra en curso.

"Esa investigación ya se giró. Veía yo la declaración del Presidente diciendo que nos va a decir. No tiene nada que decirnos, nosotros sabemos nuestra responsabilidad y además hay independencia y autonomía de los órganos Legislativo y Ejecutivo. No nos parece ajeno ni nos vamos a abstraer de esta realidad, pero lo que no queremos, sobre todo, es que se contamine el proceso de las demás auditorías por un evento en particular", dijo.

AUDITOR UNE A PARTIDOS EN SU CONTRA

Héctor Yunes Landa, vocero de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, pidió la renuncia, por dignidad, de David Colmenares después de la equivocación en la estimación de los costos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y también debe aclarar si ese "error" fue por incompetencia o complicidad, pues tiró a la basura toda la credibilidad y autonomía de la ASF.

El secretario de la Comisión de Vigilancia, Iván Pérez Negrón Ruiz (Morena), dijo que tratándose de la fiscalización de los recursos públicos no puede haber lugar para errores, contradicciones o malos cálculos, por eso los diputados de todos los grupos parlamentarios exigen una investigación a fondo de cómo se llevaron a cabo las auditorías de desempeño al NAIM y las de cumplimiento financiero en todas las demás áreas, qué métodos y procedimientos utilizaron, quiénes las realizaron y el porqué de las contradicciones por parte de las instancias responsables.

La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, dijo que David Colmenares debe comparecer, pero alertó sobre lo que llamó "la persecución" que el Presidente ha desatado en su contra. En tanto, el coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó una pretensión del Ejecutivo federal de minar a la ASF.