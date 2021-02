Observar al teatro como un ente vivo

Con una carrera teatral de más de 16 años, Ricardo Bugarín ha publicado un compilado de dramaturgia en el que dialoga sobre diversos temas, reflejos de las inquietudes que el autor ha tenido a lo largo de su vida.

Dramaturgia resiliente es una publicación virtual, cuyo proyecto resultó ganador en la convocatoria de Arte Resiliente de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Se trata de cinco textos escritos en distintas épocas y que ahora se han trabajado con la actual perspectiva del dramaturgo.

"El pretexto para esta publicación es que son cinco textos que ya tienen una vida útil. Todos se han ido de gira o han ganado algún premio. Pero, como dramaturgo, no había tenido la oportunidad de darlos a conocer así tal cual, como una pieza de literatura".

Los textos ¿Cuántos somos?, It's ok to be a housewife, Las huellas que cargamos, Pandora y los males del mundo, y A la deriva, forman el texto dramático de la publicación y confirman las palabras de Bugarín, cuando afirma que "la dramaturgia es un resultado de su tiempo".

"Independientemente como creador o espectador, disfruto muchísimo la dramaturgia por sí misma, como género. En ese sentido tenía la necesidad de decir cómo va a llegar este mensaje de esta historia, pero cuando lo esté leyendo alguien que no soy yo ni los actores que lo trabajamos".

Bugarín se reencontró con estos textos y jugó con sus historias y personajes, de una manera en que el lector pueda contemplar los diálogos como un universo de múltiples posibilidades. El dramaturgo explora los tintes literarios del teatro, redacta diálogos naturales que permite al lector no experimentado en dramaturgia, acercarse al género y disfrutar de una lectura amena.

En Dramaturgia resiliente se han abordado temáticas desde adicciones, violencia, críticas a la visión del dinero y mensajes al cuidado del medio ambiente.

"Doña Isabel Allende dice que la escritura no es un oficio, sino una necesidad, que uno debe escribir cuando lo necesita. Yo soy de esas personas que el teatro te busca y que los textos cobran vida. Realmente son necesidades de expresión, que muchas veces sales en forma de que lees el texto de alguien más y quieres dirigirlo y actuarlo".

Bugarín menciona que en el teatro, siempre se pretende llevar al público a la experiencia estética, abordando siempre los vínculos identitarios del espectador. En mayor o menor medida, existe una especie de catarsis.

"Se trata de que el publico recibe el mensaje más allá de un sentido intelectual y que llegue a la identificación y a la experiencia estética".

Dramaturgia resiliente se encuentra disponible para su libre descarga en formato virtual, a través de la página web coahuilacultura.gob.mx/libros.