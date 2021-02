Atenderá Cultura observaciones de Auditoría Superior

La secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, indicó en conferencia de prensa que atenderán las 22 observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, pero aseguró que tienen respuesta "a todo" y advirtió que hubo documentación comprobatoria entregada que no fue tomada en cuenta por los auditores.

"Hay comprobantes a todo. Estamos en la mayor disposición de seguir colaborando con la transparencia y con el combate a la corrupción, un sello de este gobierno. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) se refirió esta mañana a la discrepancia (de la ASF) con los números en cuanto al Aeropuerto. Él sabe, por una reunión que tuve con él, de las observaciones que la Auditoría publicó sobre la Secretaría de Cultura", indicó.

Y añadió: "Si por alguna razón no se tomaron en cuenta (los comprobantes entregados), espero que ahora sí se puede conciliar".

Por su parte, Omar Monroy reiteró que efectivamente entregaron la documentación requerida, pero no se tomó en cuenta. "En otros casos hubo criterios contradictorios e interpretaciones a la norma, en otros casos se hicieron observaciones sobre cuestiones que no nos solicitaron. En todos los casos que se señaló que no había comprobación, se les volverá a poner a disposición. Sin embargo, esta secretaria considera que mucha de la información no fue tomada en cuenta".

Entre las que irregularidades que se detectaron destaca que la SC, suscribió contrato de manera conjunta con Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa, S.A. de C.V., Visión y Estrategia de Negocios, S.A. de C.V., Firmeza Jurídica, S.C., y Gestión Empresarial, S.A. de C.V., los servicios de administración de personal. Sin embargo, no acreditó los servicios que, en su caso, le prestaron esas outsourcings.

Al respecto, la secretaria señaló: "Nunca había habido un programa tan vasto que implicara una acción social tan grande. La vocación de la Secretaría, además de la actividad artística, es emprender un trabajo en donde la cultura no tenía una acción cercana a la gente. Por supuesto que es un programa grande, nuevo, de esta dimensión y suponemos que llamó la atención de la Auditoría".

Respecto al Programa Nacional de Reconstrucción en el que, según la ASF, la dependencia entregó entre el 30 y 31 de diciembre los recursos a los estados, lo que imposibilitaba el ejercicio de los mismos en el año fiscal correspondiente, Frausto aseguró que también se trató de un vasto programa.

"De un momento a otro se comenzaron a atender miles de inmuebles. En el primer momento, el seguro del INAH y el Fonden no fueron suficientes para atender la cantidad de inmuebles que había sido severamente dañado. Así que el presidente destinó una cantidad de 300 millones en el primer año y en el segundo también, para atender la emergencia.

La emergencia no termina hasta que no concluyamos toda la intervención. Los montos y las metas cambian para Sitios y Monumentos y para el INAH, nos interesa que lo vean y lo auditen para que el dinero público se aplique bien. Estamos abiertos a todas las revisiones", indicó.