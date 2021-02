Mujer arroja a sus cuatro hijos desde una ventana para salvarlos del incendio

El acto desesperado fue grabado en Estambul, Turquía, cuando un incendió dejó a una familia atrapado en un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio, por lo que la madre se vio obligada a arrojar a sus cuatro hijos infantes desde la ventana para salvarlos.

Varios testigos se reunieron debajo de la ventana y extendieron algunas sábanas y lograron agarrar a los cuatro menores de edad luego de que su madre los arrojó uno por uno.

Afortunadamente todos los menores, así como su madre y los demás huéspedes del edificio resultaron ilesos y los bomberos lograron controlar el incendio, de acuerdo al portal estadounidense Fox News.

Mother saves her 4 children during fire in Turkey’s Istanbul by throwing them out of 3rd floor windowhttps://t.co/LFBi2mv41U pic.twitter.com/g8pgdf1mO7