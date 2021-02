Ciudad canadiense pide a sus residentes dejar de hacer figuras de nieve obscenas

“¡Dejen de construir muñecos de nieve sexis!”, escribe en su página de Facebook un grupo de residentes de Manitoba, Canadá, dirigiéndose a los responsables de hacer figuras de nieve ‘obscenas’ por toda la ciudad.

Las imágenes compartidas el Departamento de Quejas de la Ciudad de Winnipeg, una agencia estatal completamente ficticia, muestran figuras de nieve en posiciones sexuales sugerentes, por lo que piden a quienes las estén haciendo, que se detengan. “Tenemos fotografías de las personas involucradas y la policía estará investigando”, añaden.

“La ciudad de Winnipeg quisiera recordarles a los residentes que dejen de crear muñecos de nieve sexualmente sugerentes. ¡Especialmente alrededor de las escuelas! Los equipos de la ciudad han desmantelado DOCENAS alrededor de la ciudad”, escribieron desde el pasado el 19 de enero.

Pese a que este grupo de patrullaje vecinal no está nada contento con la broma, algunos otros residentes comentaron en la publicación que no les molestan estas figuras de nieve y que las encuentran divertidas e inofensivas. "Espero que la policía encuentre a estos individuos para poder hacerles saber que esto es de lo más genial", comentó alguien, detalla el New York Post.