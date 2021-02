James Gunn reacciona a video viral de niños golpeando a 'Thanos'

El material muestra una presentación con los superhéroes 'Spider Man', 'Iron Man', 'Capitán América' e incluso 'Batman', 'combatiendo' a 'Thanos', sin embargo, cuando éste último cae al suelo como parte del show, un pequeño hace acto de presencia para patear al villano en la cara, acción al que se le suman otros niños, mientras una mujer intenta detenerlos.

La escena no tardó en viralizarse, causando gracia entre internautas, hasta llegar a conocimiento de James Gunn, quien se refirió al momento como 'el crossover cinematográfico de Marvel-DC de sus sueños'.

"Finalmente empiezo a trabajar en el crossover cinematográfico de Marvel-DC de mis sueños y algunas filtraciones bastardas el primer día de rodaje. Tan poco genial", agregó en un tuit.

I finally start working on my dream Marvel-DC cinematic crossover & some bastard leaks footage on the first day of shooting. So uncool. pic.twitter.com/FIPK7fGKIH