Mario Heredia, novelar vivaz desde la historia

Con un proyecto sobre la vida de Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, el escritor mexicano Mario Heredia (Orizaba, 1961) se adentró en el siglo XIX y creó Hijo de tigre, una obra que recientemente fue reconocida con el Premio de Novela Histórica Claustro / Grijalbo 2021 y elegida entre 67 novelas participantes.

En entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, el autor reveló el proceso y la experiencia de esta obra, así como sus reflexiones sobre la novela histórica y la importancia narrativa del siglo XIX.

En esa indagación sobre la época decimonónica, Heredia se encontró con la historia de Juan Nepomuceno Almonte, cuya figura es tachada de traición nacional al haber formado parte de los conservadores que apoyaron al imperio de Maximiliano de Habsburgo.

"Empecé a investigar. No sabía que era el hijo de Morelos. El personaje me apasionó. Empecé a leer unas biografías de él y a encumbrar por qué no hacía una novela sobre su vida".

El proceso comenzó a redactarse desde hace tres años. Su título, Hijo de Tigre, remite a una frase popular mexicana: "Hijo de tigre pintito", con el que se describe la vida que tuvo Almonte bajo la sombra heroica de su padre.

"Mucha gente lo critica, que cómo es posible que el hijo del gran héroe de la Independencia haya sido un traidor".

ESCRITURA CONSTANTE

Mario Heredia tiene el hábito de escribir arraigado en su humanidad. Teclea y riega constantemente sus raíces literarias con ideas frescas. En el caso de Hijo de tigre, específicamente en el género de novela histórica, es consciente del placer que le provoca la investigación de un personaje.

"Es como ser un investigador privado. Acudes a archivos y, cuando te das cuenta de que ya no hay información, ahora sí recurres a la ficción y eso me parece maravilloso".

Así, el escritor crea una realidad alterna desde aquella realidad existente o anclada en el pasado. Se trata de humanizar a los personajes históricos para que no aburran al lector. El personaje lo empapa y el escritor nutre la historia. Al final de cuentas, un personaje histórico también fue un ser humano.

"Es muy difícil que un escritor pueda escribir desde fuera, quizá por eso hay muchas novelas históricas que son aburridas o bastante tiesas, se sienten lejanas (...) A mí no me interesa llegar a la verdad ni a ser exacto con los lugares, porque siento que ni a mí ni al lector nos interesa. Más que nada es crear la atmósfera suficiente para que el personaje pueda moverse".

En lo que sí indagó Heredia fue en ciertos puestos de trabajo y relaciones que estableció Almonte, por ejemplo, su relación con el polémico expresidente Antonio López de Santa Anna y su participación en la Batalla del Álamo.

Para el autor, la riqueza narrativa del siglo XIX aún está inexplorada. Existen aproximaciones como su obra, pero aún aguardan toneladas de información.

"Es inabarcable, de una riqueza increíble. Primero, porque el país no estaba realmente consolidado, no había comunicaciones, lo que estaba pasando en Yucatán no se sabía en Sonora, no había ninguna relación entre Oaxaca y Tamaulipas. Entonces, hay mucho que investigar".

Dentro de su novela, el personaje principal se hace lector de otra historia relacionada con la Independencia. Esta decisión parte de la pasión que el autor siente por la época.

"Todos los movimientos políticos que hubo, la lucha entre liberales y conservadores. Y desafortunadamente, la historia que se conoce es siempre entre los buenos y los malos. Creo que no nos podemos quedar en eso".

Ante la condecoración del Premio de Novela Histórica Claustro/Grijalbo, Heredia se declaró pleno y nervioso. Además, el escritor será acreedor a un estímulo económico por 150 mil pesos mexicanos y su trabajo será publicado en el próximo mes de julio.

"Estoy muy contento, porque dentro de todo este terrible momento que estamos viviendo, llega esta buena noticia".

MÁS SOBRE EL AUTOR

Mario Heredia nació en Orizaba, Veracruz en 1961 y actualmente radica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Su obra ha sido reconocida con el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano (2008), Premio Nacional de Cuento Agustín Yañez (2006) (2008), entre otros. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores, actualmente trabaja en un proyecto conformado de tres novelas y es asiduo a impartir talleres literarios.