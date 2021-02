Muñequitas de porcelana

Mi columna de esta semana la quiero dedicar nuevamente a nuestra juventud, perdón que siga con este tema, pero estoy realmente preocupada por lo que estamos viviendo a nivel sociedad, hablando específicamente de nuestros jóvenes.

Y no me malentiendan, de verdad que, si quiero y valoro a nuestra juventud, es mas, ¡¡tengo dos de ellos en mi casa!! Y juro que las amo con mi alma, pero como conjunto, como grupo, ¿Estamos educando correctamente a los futuros líderes mundiales? ¿A los futuros presidentes de empresas transnacionales? ¿A los futuros doctores y científicos?

Híjole, la verdad me da miedo enfermarme en 20 años y que me atienda un chavo que hoy se dedica el día completo a hacer videos en TIK TOK e historias de Instagram mas vacías que el centro de una dona.

Y es que nuestros chavos tienen lo que quieran y a quien quieran al alcance de su mano, en sus dispositivos electrónicos, una herramienta poderosísima que nos ayuda en muchas formas para adquirir miles de conocimientos pero que a su vez nos esta llevando cada día a problemas de grandes proporciones, nuestros hijos pueden seguir a quien sea en Instagram, a famosos, a deportistas, a políticos etc. y es mas, pueden comentarles y sentir que están cerca de ellos y ¿porqué no? También a veces sienten que son como ellos.

Tienen una realidad tan distorsionada que por eso cuando se dan cuenta que su vida no es perfecta como la que quieren aparentar en sus redes sociales se topan de frente con su realidad, se ven en un espejo donde se reflejan seres tan frágiles emocionalmente que no soportan esa idea y es entonces cuando vienen los problemas más graves.

Tenemos una generación completa a la que los estándares sociales les han dicho que tienen que ser o parecer Rockstars, estrellas de cine o modelos de revista, tienen que ser populares si no, no valen como personas, tienen que tener cuerpazos o si no nadie los o las van a querer, pero lo peor de todo es que ni ellos mismos se quieren, porque para poder subir UNA foto donde se vean perfectos tienen que tomar 400, y esas son 400 veces en las que ellos mismos se desprecian y se dicen que no son lo suficientemente buenos que no valen nada. ¿Se imaginan la presión en la que viven?

Pero basta pesimismo de mi parte; A lo que realmente voy es a hacer un llamado a los padres de niños y jóvenes:

¡¡¡Papás, dejemos de ser pasivos y ver a nuestros hijos tirar su vida a la basura!!! Alguien tiene que alzar la voz y decirles a nuestros chavos: ¿Quieres lograr eso que tanto deseas? Levántate temprano, has tu cama, ponte a hacer ejercicio, come sano, ponte a estudiar, quita tus malos modos y hábitos, por dios, ponte a hacer las cosas!!! No existen remedios milagrosos, en esta vida triunfan los que se ponen las pilas, los que trabajan para lograr sus objetivos, y los que luchan hasta el cansancio por lo que quieren.

Estos son los consejos que yo les digo como mantra diario a mis hijas, se los comparto:

1. Que te valga un pepino lo que los demás piensen de ti, tu eres capaz, inteligente, valiente para lograr eso y más.

2. Nunca tengas miedo a decir lo que realmente piensas, que más da si les gusta a los demás o no, al único que tiene que gustarle es a ti, si el de junto se incomoda pues es su problema, no el tuyo.

3. Deja de culpar a todo mundo y de buscar excusas para lo que no has podido hacer, si no has logrado tus metas es porque no has tratado, porque la capacidad y la educación la tienes, solo tienes que tomar acción.

4. Lo que hagas, lo que digas y lo que piensas tienen que estar en el mismo canal y en sintonía para que seas congruente contigo mismo.

Los papás tenemos que educarlos para el éxito y hacerles ver que no le hacen ningún favor a nadie al sacar el mayor provecho de su educación, porque es a través de ella que van a adquirir las herramientas para que en su futuro puedan luchar por ellos mismos y por sus ideales, no para satisfacer a nadie mas, si no para alcanzar sus metas y sus éxitos; y muy importante: Papás, tenemos que escucharlos, tratarlos con respeto, no etiquetarlos y lo mas importante, predicar con el ejemplo, nuestros hijos copian absolutamente todo lo que ven que nosotros hacemos.

Tenemos que impulsarlos a que se realicen, aunque eso signifique dejarlos volar y que se alejen de nosotros para vivir su propia vida y sus propios sueños.

Como padres cuesta trabajo dejarlos ir y educarlos para que no nos necesiten, dejarlos volar y que sean responsables individual y socialmente; si queremos que nuestros hijos tengan la oportunidad de realizar sus sueños, Señores, por favor háganme caso, tenemos que educar hijos funcionales e independientes, tenemos que dejarlos ser y hacer su vida y darles el empujón para que vuelen alto y de esta manera dejaremos de crear muñequitas de porcelana.

Te invitamos a inscribirte en nuestra página www.vibremospositivo.com para darte más información de nuestro movimiento y seguirnos en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim.