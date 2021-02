Vendavales provocan que avalancha 'retroceda' mientras cae de una montaña

El fenómeno natural fue captado por Tom Graham en Kananaskis, Alberta, Canadá, cuando estaba paseando a su perro y se percató de que una pequeña avalancha estaba cayendo desde lo alto de la montaña pero pareció retroceder debido a que la nieve fue empujada hacia arriba gracias a los vendavales que, según el portal Yahoo News, alcanzaron más de 180 km/h.

Graham decidió grabar el fenómeno y logró captar cómo la nieve ascendió cuando recién comenzaba a caer desde un precipicio y el viento mantuvo la intensidad necesaria para frenar la avalancha por más de un minuto.

El video fue publicado en Twitter por Graham y varios usuarios se mostraron sorprendidos por la intensidad del viento, mientras que otros usuario mencionó que él ha visto el mismo fenómeno en cascadas.

160+km #chinook winds in #Kananaskis valley yesterday sent this #avalanche back up the cliff it was rolling off of #abstorm #ShareYourWeather #February2021 pic.twitter.com/efUOZkWJxh