Películas que hablan sobre el duelo emocional y sobrellevar una pérdida

El duelo es un proceso de adaptación emocional tras sufrirse una pérdida, que puede tratarse del fallecimiento de un ser querido, pero también el fin de una relación, por ejemplo, la pérdida de un empleo u otro.

Implica cambio y readaptación, que se tiñe de un difícil proceso muchas veces marcado por un dolor y sufrimiento complicado de superar.

El cine ha abordado el tema desde diferentes perspectivas y con variadas historias. Estas son algunas de ellas.

We Bought A Zoo

Recalca la idea de disfrutar los pequeños momentos de la vida y aunque es algo cliché, aborda en positivo. Cuenta la historia de un viudo que compra un zoológico y se muda ahí con sus dos hijos.

Pieces Of A Woman

Una premisa que parece sencilla, ahonda en una realidad devastadora, aquí con el relato de una mujer cuya muerte de su hijo al nacer, afecta su estado mental, emocional y relaciones familiares.

Things We Lost in the Fire

Habla del tema con sensibilidad y gracias a sus buenas actuaciones, nunca cae en el melodrama. Trata de una viuda que invita al adicto amigo de su fallecido esposo a vivir con ella y su familia.

Demolition

No es tan seria respecto al tema pero aborda desde una mirada interesante el proceso de crecimiento de un hombre cuya esposa acaba de morir, y el camino que toma para al final aceptarlo.

21 Grams

Historias entrecruzadas sobre la vida, la muerte y el duelo, su grandiosa narrativa no lineal y excelentes realización y actuaciones, ofrecen un crudo pero potente análisis de sus temas.

The Descendants

Un drama familiar con varias nominaciones en premiaciones, es una montaña rusa de emociones, bien balanceadas, que sigue a un hombre en busca del hombre con quien salía su fallecida esposa.

Manchester by the Sea

No sólo habla del duelo, sino también de sus temas adyacentes como la soledad o la redención. Aquí un hombre debe hacerse cargo de su sobrino al morir su hermano, y por ende regresar a su pasado.