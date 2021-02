Pide AMLO no confundir detención de Emma Coronel con caso Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no confundir la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), con el caso de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, detenida este lunes, pues aseguró que en el caso del general se demostró que no había pruebas y se le estaba acusando sin fundamento.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que su gobierno no tiene información sobre el caso de Coronel Aispuro, pues señaló que esto corresponde a la justicia de Estados Unidos.

"No tenemos información y corresponde en el último caso, lo de la esposa de Guzmán Loera, pues a la justicia en Estados Unidos, es un asunto aparte.

"No confundir lo del general Cienfuegos, porque ahí se demostró que no había pruebas, que se le estaba acusando sin fundamento. Tan es así, que ahí está el expediente completo en las redes, ya lleva tiempo, donde se prueba que no hay elementos", dijo.

El pasado lunes, el gobierno de Estados Unidos detuvo a Emma Coronel Aispuro, acusada de un delito de narcotráfico, y hoy tendrá su primera vista con un juez federal. La mujer fue capturada en el aeropuerto de Dulles (Virginia), la terminal con vuelos internacionales más cercana a Washington DC.

Coronel Aispuro está acusada de conspiración para distribuir al menos un kilogramo de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, más de mil kilos de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas. Según la declaración jurada del agente del FBI que llevó el caso ante la justicia de Estados Unidos, la mujer "era consciente de envíos de múltiples toneladas de cocaína, marihuana y metanfetaminas, y de producción de kilogramos de heroína".