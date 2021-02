Exorcista le dice a una mujer ‘que rece’ por su gato

Alyson Kalhagen, que vive en Wisconsin, Estados Unidos, tiene como mascota un gato de dos años llamado Pixel, cuyo aspecto se hizo viral debido a sus particularidades, ojos amarillos y saltones, dientes filosos, delgado de cuerpo y sin pelaje.

Publicó las imágenes de su gato en Facebook y un supuesto exorcista le escribió diciéndole que su mascota tiene un demonio dentro y está poseído. "Creo que estaba tratando de decirme que es por eso que mi gato está haciendo todas estas caras locas", explica Alyson, recoge el New York Post.

"Soy un exorcista y hay una nube detrás de tu gato, es un demonio", escribió esta persona, según los mensajes que Kallhagen comparte que recibió. Para exorcizar la supuesta presencia malévola, la mujer tendría, según quien le escribió, que enjaular al gatito y rezarle al "arcángel Miguel" para que el "demonio se vaya".

Kalhagen por su parte no hizo caso del comentario, señalando que la gente seguido dice eso de su gato, pero que también hay quien lo alaba por su aspecto poco convencional. “Todo el tiempo la gente dice: Este es el gato más espeluznante que he visto... Mi demonio de la parálisis del sueño ha cobrado vida”, comenta la dueña, quien se lo toma con buen humor y no deja de adorar a su mascota. Afortunadamente como ella, hay también hay otros internautas que han expresado que les gusta Pixel tal cual es.