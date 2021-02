Adulto mayor se quita la vida tras perder sus ahorros en reconocido banco

Atado con una cadena al cuello, colgado en la sala de su casa a la herrería de un domo, fue encontrado el cuerpo de Gerardo, un hombre de 63 años, en un aparente suicidio luego de haber perdido sus ahorros, que se encontraban en una cuenta de banco.

Policías mexiquenses confirmaron el hallazgo del cuerpo el pasado fin de semana, en una casa ubicada en calle Asunción, esquina Granada en el fraccionamiento Citara, en Huehuetoca.

En una cartulina firmada por Gerardo Morfín Arrieta, el hombre relató que perdió sus ahorros por un millón 10 mil pesos, en una cuenta que abrió en 2015, en una sucursal de Banco Azteca de este municipio.

En el texto el suicida afirmó que dejó los estados de cuenta originales, donde aparecen movimientos y retiros.

La pandemia le impidió poder "llegar a un juez", afirmó Gerardo, quien no fue atendido en oficinas de juzgados y no le contestaban teléfonos, por lo que lamentó no poder manejar las nuevas tecnologías, para poder denunciar vía internet con una computadora.

En el manuscrito el hombre dejó el nombre de la subgerente de la sucursal bancaria, quien apuntó debe ser investigada junto con sus compañeras.

Al no tener dinero ni un doctor o para comprar medicinas, el hombre pidió sepultar su cuerpo en la fosa común, pues además afirmó no tener familia.

Por este suicidio, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, iniciaron una investigación.

Vecinos de Gerardo afirmaron que el hombre llevaba varios días quejándose de ese banco, por la pérdida de sus ahorros.