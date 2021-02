'Gamer' especializada en Call of Duty: Mobile es asesinada por otro jugador

Ingrid Oliveira, de 19 años y residente de Sao Paulo, en Brasil, mejor conocida como 'Sol' en el mundo de los juegos en línea, comenzaba a abrirse paso como jugadora profesional del título para smartphones de la franquicia de Call of Duty, donde conoció a otro usuario llamado 'Flashlight', quien idearía un plan para acabar con su vida, según señala el portal Daily eSports.

El jugador cuyo verdadero nombre es Guilherme Alves Costa, planeó y coordinó el asesinato de 'Sol', el cual documentó en un video que de acuerdo a diversos medios brasileños, envió a una grupo de la comunidad de eSports.

Según las declaraciones de Alves Costa, tras ser detenido por la policía brasileña, éste aceptó haber asesinado a 'Sol' en pleno uso de sus facultades mentales, señalando que no padece de ninguna enfermedad mental.

"Sí, lo sé. Mi conciencia es muy capaz", comentó Guilherme a la policía cuando fue interrogado del asesinato.

La comunidad gamer y aquellos cercanos a Ingrid, lamentaron la muerte de ésta rindiendo tributo a través de redes sociales.

Mulheres denunciam abusos diariamente, mas não tem muita atenção da sociedade. No esport não é diferente. Elas lutam para conquistar espaço e depois do ocorrido (um jogador assassinou uma jogadora do time adversário)> pic.twitter.com/VH5iXjK0Oh