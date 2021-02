Después de ahogado el niño, tapan el pozo... Y el viejo y reconocido refrán popular aplica a las tres volcaduras ocurridas el pasado fin de semana en Torreón y el lamentable accidente que dejó un saldo de cinco muertos, registrado la madrugada del domingo a la altura del Manto de la Virgen. Nuestros subagentes, temerosos porque aunque conduzcan sobrios pueden toparse con otro conductor que no lo esté, nos reportan que ahora sí, mientras en estos meses solo se han dedicado a perseguir conductores para multarlos, los flamantes agentes de Tránsito, también conocidos como los "amarillos", se pondrán a trabajar y verdaderamente a patrullar, y no a apostarse como enjambres de más de cinco en las entradas a la ciudad. Los subagentes confían en que los percances ocurridos no sirvan como pretexto para que se pongan a acosar conductores y se les olvide respetar los derechos humanos.

Los que decidieron entrarle de lleno al tema fueron los despistados integrantes del decorativo Consejo de Vialidad, que le pidieron al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, que regresara el operativo Alcoholímetro y de paso les diera un jalón de orejas a esos irresponsables ciudadanos a los que les da por combinar alcohol con gasolina y terminan por poner en peligro las vidas de los demás. ************** Al que le dieron tremenda descobijada esta semana y de paso hizo felices a sus "adversarios" fue al jefazo de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, y por el que nadie ha sacado la cara para respaldarlo, haciendo que el presidente recurra una vez más a su especialidad, la negación y la descalificación. Con la consabida frase "yo tengo otros datos", el preciso negó las irregularidades financieras encontradas por los muchachos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro del ejercicio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ahí donde despacha la polémica zarina de la transparencia, Irma Eréndira Sandoval, que se supone es la encargada del combate a la corrupción en la administración pública federal. La cosa es que hasta el momento nadie ha sabido explicar las irregularidades en los programas electorales… Digo, sociales, estrellas y banderas de la 4T que salieron en el informe de la auditoría con un alto tufo de corrupción, así como los apoyos directos de 65 y más, Sembrando vidas, las becas Benito Juárez, o Jóvenes construyendo el futuro, programas de los que no se encontraron documentos de soporte que explicaran cómo y en qué se gastaron el dinero. Por lo pronto en la provincia, y por consejo médico, los que decidieron guardar reposo para evitar a la incómoda prensa con tan bochornoso tema fueron el superdelegado Reyes Flores Hurtado y el senador taurino-carbonero con licencia, que ahora incursionó en el mundo de los DJ's de antros, Armando Guadiana Tijerina. ************** Nuestros subagentes, ansiosos por un turno para vacunarse, nos reportan que este viernes habrá cónclave del bloque de "góbers" rebeldes… Perdón, integrantes de la Alianza Federalista, entre los que se encuentra el epidemiólogo Miguel Riquelme, de Coahuila. Reportan los intrigosos subagentes que la sede será Monterrey, tierra de Jaime Rodríguez "El Bronco", donde la agenda, además de estar ya definida, servirá de plataforma para que los mandamases enfilen una ráfaga de dardos envenenados al Gobierno federal por su desastroso Plan Nacional de Vacunación con los adultos mayores, en el que ni hay estrategia ni hay vacunas, además de que prevalece la desorganización. Claro también se espera una respuesta de los ""góbers"" a la carta que publicó el preciso y en la que les pidió lo imposible a los mandatarios estatales, que no se metieran en el próximo proceso electoral. Como las otras entidades, Coahuila se tuvo que acoplar a las acciones de vacunación con su infraestructura hospitalaria, médicos y hasta ambulancias, pero la Federación centraliza todo y sigue sin informar ni cuándo ni cómo ni dónde... Lo peor es que en el estado faltan casi 2 mil dosis para terminar con la segunda aplicación al personal de salud, al que por cierto ya se le pasó el tiempo desde que les aplicaron la primera dosis; pero, como ya lo dijeron hace tiempo los gobernadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se deja ayudar. Mientras tanto, don Miguel se puso en modo electorero y dijo que difícilmente Coahuila podría regresar al cobro de la tenencia, con lo que les volvió el alma al cuerpo a muchos que en estos tiempos de pandemia ya se esperaban más impuestos. ************** Luego del desastre económico generado en la provincia por el apagón de la Comisión Federal de Electricidad y la crisis de gas que dejó el cierre de la llave de los gasoductos texanos, varios quiebres salieron a relucir en la entidad. Mientras unos secretarios se hacían bolas para tratar de calmar los ánimos de los vapuleados empresarios y otros llevaban velas para salir de la oscuridad, la que brilló por su ausencia fue la encargada de Medio Ambiente en Coahuila, Eglantina Canales, a quien varios colectivos estuvieron buscando para que participara en algunos foros sobre la necesidad de políticas ambientales de energía verde. Nuestros subagentes, disfrazados de activista enojado, nos comentan que doña Eglantina se escondió no solo porque anda perdida en ese y muchos otros temas, sino porque desde que inició la pandemia, hace casi un año, la secretaria, que tiene nueve años en el cargo y es una de las herencias de la administración de Rubén Moreira, prefirió hacer caso al "Quédate en casa" y hacer "home office". ************** Vaya quemón para las huestes priistas del estado de los alacranes que "pretenden" colarse entre los becados al Congreso local por la vía fácil… Perdón, plurinominal. El pasado fin de semana los intereses oscuros de varios oficiosos salieron a relucir con una lista falsa de posiciones de representación proporcional por parte del Comité Directivo Estatal del Tricolor, por lo que el delegado Roberto Padilla Márquez tuvo que salir a desmentir dicha propuesta que circuló a través de las inestables redes sociales, la cual incluía una hoja membretada del partido con varias firmas tanto del presidente estatal como del delegado, que no se parecen en nada a las originales. Pero hasta el momento la definición de candidatos por el principio de representación proporcional en Durango ni siquiera ha dado inicio. Entre los nombres que sonaban en la falsa lista estaban los de dos laguneras, la exalcaldesa de Lerdo María Luisa González Achem y la excandidata a la alcaldía de Gómez Palacio Anavel Fernández. Y ya entrados en gastos con el agonizante tricolor duranguense, su dirigente estatal, Luis Enrique Benítez, estuvo esta semana en La Laguna repartiendo declaraciones y lanzando dardos envenenados al presidente Andrés Manuel López Obrador, y entre tantas se aventó una frase estilo Calderón o Fox: "ya chole... con estar entregando apoyos a los muertos que ya ni siquiera viven", lo que generó risas entre las tres lideresas que logró reunir el PRI Durango en su intento por resucitar. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste