Adiós al editor de la Generación Beat, Lawrence Ferlinghetti

Lawrence Ferlinghetti, el hombre que pensaba que el arte debería ser accesible para todas las personas y no sólo para los intelectuales, ha dejado el plano terrenal para trascender más allá de la existencia.

Nacido en marzo de 1919 en el poblado de Yonkers, Nueva York, Lawrence Ferlinghetti es considerado como el hombre que arropó a los poetas de la Generación Beat.

Tras participar en la Segunda Guerra Mundial, Ferlinghetti se trasladó a San Francisco, California, y allí fundó la legendaria librería City Lights en 1953, así como su propia editorial bajo el mismo nombre.

Ferlinghetti ansiaba tener una librería de segunda mano, un lugar tranquilo donde pudiera leer a su gusto. Sin embargo, la "paperback revolution", lo que en español se conoce como "la revolución de la pasta blanda", provocó que las editoriales comenzaran a publicar libros de bolsillo con buena calidad y Lawrence vio una oportunidad de oro.

Precisamente en esa librería, poetas como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Gary Snyder o Williamm S. Burroughs, tuvieron la trinchera literaria de su movimiento.

Entonces, la Generación Beat tomó como elemento identitario el rechazo a los valores estadounidenses, el empleo de drogas, la libertad sexual y una fijación por la música jazz.

Si bien, Ferlinghetti nunca se consideró como parte de ese movimiento, sí fue fundamental para su desarrollo, pues además de que aquellos poetas se reunían en su librería, también se encargó de publicar una de las obras más fundamentales de los beat: Aullido (1956) de Allen Ginsberg.

Incluso, a raíz de esa publicación, Lawrence Ferlinghetti se enfrentó a un juicio por obscenidad pública. No temió ir a prisión, era joven, pensaba que si lo condenaban a varios años tendría mucho tiempo para leer.

Aullido de Ginsberg rompió con un tipo de poesía académica nada exitante, fue más alla y el dueño de City Lights lo sabía.

Para Bob Dylan, Ferlinghetti fue el hijo predilecto de San Francisco, quien debutó en la poesía en 1955 con el poemario Pictures of the Gone World, y pronto forjó con Allen Ginsberg una amistad que ha sobrevivido a la historia.

Y es que para Ferlinghetti, Ginsberg fue la cabeza de la Generación Beat, el genio, el creador de todo. Sin él, todo un cúmulo de escritores jamás hubiese existido o habrían aparcado su pluma en la acera de la literatura mediocre. En la Generación Beat, la libertad de expresión fue estandarte indomable.

FALLECIMIENTO

Asechado por una ceguera imparable, Ferlinghetti pasó los últimos 40 años de su vida en una residencia de North Beach, barrio italiano de San Francisco. Tan sólo 10 manzanas lo separaban de su amada librería.

Según informó Lorenzo Ferlinghetti, hijo de Lawrence Ferlinghetti, el editor de la Generación Beat murió el pasado lunes a causa de un problema pulmonar. Tenía 101 años de edad.

Ante el suceso, la librería City Lights publicó en sus redes sociales: "La mejor poesía en la lírica en sí misma. Nuestro poeta y héroe, Lawrence Ferlinghetti, falleció el lunes por la noche. Te amamos, Lawrence". El lugar cerró sus puertas durante la mañana de ayer en homenaje a su fundador.