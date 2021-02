VIBREMOSPOSITIVO

¿Y TÚ ESCUCHAS?

El día de hoy les quiero hablar del escuchar, que no es lo mismo que oír. El oír es un fenómeno biológico, involuntario, mientras que el escuchar es un fenómeno lingüístico, voluntario, en donde ponemos nuestra interpretación a lo que escuchamos. Por ejemplo, oigo que suena el teléfono, escucho e interpreto "Deben ser otra vez lo de las tarjetas de crédito queriéndome vender".

Cuando ponemos nuestra interpretación, esta viene de nuestras creencias limitantes, de nuestra infancia, de cómo nos criaron, de lo que para nosotros está bien o está mal. En base a eso va a ser el tipo de escucha que tengamos. Muchas veces nos pasa que cuando surge una situación nos adelantamos a pensar que puede ser, por ejemplo, tu amiga te llama y te dice que esta triste y tú que ya sabes que está mal con su pareja piensas, seguro es por su novio, la debe haber tratado mal de nuevo. Nos adelantamos a los hechos, nos inventamos historias que probablemente no sean así. Este tipo de escuchas no son beneficiosas para que podamos tener una buena conversación con quienes nos rodean.

Hoy día nos sucede mucho que no escuchamos lo que el otro está queriendo decirnos, estamos esperando el momento para hablar nosotros y comparar las historias o interrumpir con acotaciones, sugerencias, consejos que no nos pidieron o hasta descalificando a la otra persona. El escuchar es acompañar al otro y es muy importante aprender a hacerlo, silenciando nuestras conversaciones internas y escuchando atentamente que quiere comunicarnos la otra persona, sin juicios, sin expectativas, siendo empáticos y poniéndonos en su lugar. Teniendo en cuenta el estar presentes ¿Y eso cómo se logra? Acompañando con la mirada, sin el celular, ya que es muy común que estés contándole algo a alguien y este con el celular y te diga "si seguí, yo te escucho". Hacer sentir a la persona que tenemos al lado, valorada y respetada. Centrando la atención en lo que nos está contando y no en otra cosa.

Es muy importante desarrollar la escucha, para mejorar nuestras relaciones y poder acompañar a las personas que tenemos al lado. También lo es la comunicación, que de eso ya hablaremos en otra ocasión.

Debemos practicar la escucha activa, mantenernos atentos, y conscientes en el aquí y ahora mientras la otra persona habla. Es una habilidad que se desarrolla y nos sirve para todas nuestras relaciones. Cuanto más amables y empáticos seamos nuestras relaciones mejoraran. El poder escuchar a la otra persona y acompañarla es hermoso y todos deberíamos practicarlo. Si son de las personas que les cuesta quedarse callado mientras el otro habla, que todo el tiempo quiere estar comentando cosas o que mientras la otra persona habla te vas creando tu propia historia y poniendo tus juicios, comienza a poner esto en práctica: Intenta cuando se te vengan pensamientos, eliminarlos y no interrumpir a la otra persona mientras habla. A medida que vayas siendo más consciente de esto y lo vayas practicando poco a poco, veras como mejoran tus relaciones interpersonales. Así que ya sabes, manos a la obra y a escuchar.

¿Sabes escuchar?

