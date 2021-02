Con el voto a favor de Morena, PT y PES, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la Ley de la Industria Energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los diputados de Morena, PT y PES alcanzaron 304 votos a favor; y en contra los diputados del PAN, PRI, PRD, MC, obtuvieron 179; además hubo cuatro abstenciones.

Este dictamen fue reservado en su totalidad, es decir, todos los artículos de la reforma fueron impugnados, por lo que solamente se votó en lo general.

De acuerdo con la Mesa Directiva, este dictamen recibió más de 400 reservas o propuestas de modificación y hay más de 100 oradores.

En cuando se avale en lo particular, este dictamen será remitido al Senado de la República.

En punto de las 13:10 horas de este martes, el pleno de la Cámara de Diputados inició el debate del dictamen de la iniciativa presidencial para modificar la Ley de la Industria Eléctrica y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A inicio de mes, el presidente López Obrador presentó ante el Congreso una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica para fortalecer a la CFE.

Este fin de semana, el Presidente llamó a los legisladores a que "actúen pensando en el pueblo y no en las empresas" y aprobar su iniciativa de reforma en materia energética, pues aseguró que esto garantizará que no haya apagones, que no haya crisis de energía eléctrica y no haya alza en las tarifas de luz.

López Obrador aseguró que de aprobarse su iniciativa, también se garantizarán precios justos a las empresas.