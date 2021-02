Pese a video apoyando a candidato, exoneran a gobernador de Baja California Sur

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Baja California Sur resolvió que el gobernador Carlos Mendoza Davis no incurrió en actos anticipados de campaña ni vulneró el principio de imparcialidad, al difundir un video de apoyo al candidato panista a la gubernatura, Francisco Pelayo Covarrubias.

En sesión virtual se leyó el proyecto, el cual fue aprobado por unanimidad y en él se consideró que la difusión del video, en principio, se realizó en el periodo de precampaña, en la realización del proceso interno del PAN y no se convocó al voto, por lo que no se acredita la infracción.

De acuerdo con la denuncia que presentaron integrantes de Morena en BCS , en donde también acusaron una probable utilización de recurso público y vulneración a los principios de neutralidad e imparcialidad, el TEE resolvió que el video "fue elaborado y donado por un militante del PAN".

Asimismo, consideró que con la difusión no se coaccionó el voto del electorado, debido al tipo de interacción en la redes sociales, donde los usuarios no están expuestos de forma involuntaria, sino al contrario, "es necesario que exista la voluntad de los usuarios para seguir determinados perfiles y visualizar su contenido".

En el proyecto se explicó que el video se difundió en la cuenta del candidato, inserto en una transmisión en vivo que se realizó con motivo de su cierre de precampaña y se dirigió a la militancia de su partido.

"En ese sentido, del video y mensaje no es patente la existencia de una coacción hacia el electorado o ciudadanía en general, sino que resulta evidente que el destinatario de su mensaje son los militantes y simpatizantes del PAN".

El TEE sostuvo que si bien la parte acusada es servidor público, la Sala Superior ha reconocido que "existen casos en los que los servidores públicos, en su calidad de personas, ejercen sus derechos de libertad de expresión y asociación".

Recalcó que los principios de neutralidad e imparcialidad "no buscan censurar a los servidores públicos en cuanto al debate político, sino que pretenden establecer un nivel de mesura como eje rector", de tal forma que no se haga uso indebido de recursos públicos, que no se coaccione al electorado y no se difunda propaganda gubernamental con fines electorales.

"De ahí que el presente caso se consideró que no se actualiza la infracción denunciada", concluyeron los magistrados.

El video se difundió a finales del mes de enero, en el acto de "cierre virtual" del entonces precandidato Francisco Pelayo Covarrubias. Morenistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, además el Instituto Estatal Electoral abrió también una investigación.

En ese contexto, el pasado 9 de febrero, el consejero electoral Ciro Murayama advirtió en su cuenta de Twitter sobre los actos del gobernador:

"El mensaje del gobernador de Baja California Sur impulsando al candidato del PAN a la gubernatura viola el principio de neutralidad a que debe sujetarse. Al ser un proceso local, corresponde al @ieebcs así como al Tribunal Electoral local velar por la equidad. Y no #NoEsCensura", publicó.