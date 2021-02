Futbolista por poco pierde un ojo tras pelear con un luchador en el baño de un bar

La pelea ocurrió en el baño de un bar ubicado en Norman, Oklahoma, cuando el jugador de futbol americano Spencer Jones comenzó a discutir con un hombre identificado como Walker Brown, quien junto con su hermano, quien también estaba presente, han practicado artes marciales mixtas desde que tenían 12 años, y luego de unos segundos, la discusión escaló a los golpes.

Walker tiró el primer golpe y rápidamente sometió a Jones en el piso, en donde lo comenzó a ahorcar mientras que su hermano, Braden, comenzó a pelear con el acompañante de Jones, a quien también logró someter en el piso luego de haberlo estrellado en la pared.

Luego de la pelea, Jones acudió a un hospital, en donde tuvo que ser sometido a una cirugía de cuatro horas en donde le tuvieron que reconstruir su cavidad orbitaria para evitar que perdiera uno de sus ojos, de acuerdo al portal Huffington Post.

Medios reportaron que las autoridades están investigando el incidente; sin embargo, hasta el momento, ninguno de los hermanos Brown ha sido arrestado.

Was it really power hour if you didn’t get in a fight on the piss-soaked bathroom floor? pic.twitter.com/lWombEtc3g