'Súper-niña'; pequeña de 8 años rescata a su Labrador de alberca congelada

El material fue captado en Leander, Texas donde la ola gélida azotó desde hace un par de fines de semanas, cubriendo las calles de nieve y congelando los lagos, albercas y demás.

La menor identificada como Amelia Cipriano estaba jugando en el patio de su hogar junto al perrito de un año, Cooper, y al verlo que cayó al agua tras romperse el hielo de la alberca, corrió rápidamente y lo rescato.

En en Internet, usuarios le han aplaudido por haber reaccionado de esa manera a su corta edad.

8 year old Amelia saved their 90lb dog Cooper from the half frozen pool during the winter storm in Austin, Texas.

Cooper and Amelia are doing great!

She is a real hero!

Thank you! ❤️

TW: @CiprianoRjcip22 pic.twitter.com/mJJrVigLU3