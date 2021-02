Seis secuelas que parecen más bien copia calca de la original

Una secuela debe ser ante todo imaginativa y creativa, porque tiene un reto grande, ofrecer aquello que tanto gustó en la película original, pero darle un giro suficientemente atractivo como para presentar una historia nueva que sea propositiva y ágil, llamativa e interesante, no sólo un reciclaje de lo que ya se vio anteriormente.

No todas lo logran, pero algunas o ni lo intentan, o lo hacen y fallan en alcanzarlo. Estas son algunas secuelas cinematográficas, que parece copian exactamente lo que hizo la cinta anterior.

The Girl in the Spider's Web

La idea es atractiva gracias a la propuesta literaria en que se basa, pero esta adaptación del cuarto libro de la saga, resulta repetitiva de todas las anteriores, de la saga original y la hollywoodense.

2 Fast 2 Furious

La franquicia encontró baches sobre todo en sus inicios. La primera cinta captó la atención con su intención, pero la secuela no propone nada; las otras tampoco, pero se divierten más con la idea.

The Thing

Es algo así como una precuela-secuela, pero para fines prácticos, cuenta exactamente la misma historia, casi con las mismas situaciones y sin el factor sorpresa que funcionó en la original.

After We Collided

La saga no es precisamente muy original, pues usa clichés como muletillas constantemente; con ello en mente, la original intenta ser competente; la secuela ni lo intenta, sólo copia lo que ya se vio.

Jumanji: The Next Level

Jumanji: Welcome to the jungle fue criticada porque parecía que no le daba suficiente giro a la premisa inicial, la Jumanji de 1995. Pues esta tercera cinta es peor, repite y más aún a su antecesora.

Transformers: Revenge of the Fallen

Esta saga se repite a sí misma una y otra vez, así, especialmente conforme avanza, tanto en historia como en secuencias de acción. La tarea de la primera secuela era justo sorprender, pero no lo logró.