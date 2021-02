Mujer necesita licencia nueva por salir en la fotografía usando cubrebocas

Lesley Pilgrim, una mujer de California de 25 años, dijo que no reaccionó lo suficientemente rápido cuando un empleado le pidió que se quitara el cubrebocas para la foto de identificación de su licencia y ahora que le llegó, el documento es inservible, porque no se ve claramente su cara.

"De repente, [el empleado] simplemente dice, ‘Mira en la cámara' y escuché el clic", dijo Pilgrim a la estación de noticias KNBC.

Se le permitió tomar otra foto, sin el cubrebocas puesto, pero la licencia de conducir que le llegó por correo, terminó teniendo la primera imagen. "Creo que la enmarcaré, la guardaré y se la mostraré a mis hijos como señal de estos tiempos", bromea la mujer.

La oficina encargada dice que fue un descuido. “Se les pide a los clientes que se quiten la cubierta facial cuando se tomen una foto. En este caso hubo un descuido”, detalla el comunicado.

Pilgrim ya tiene programada una nueva visita para que tomen su foto, pero dice que por el momento, la licencia ha servido para comprar con éxito alcohol. "[El cantinero] me pidió mi identificación y le dije: 'Oh, estoy tan contenta de que me lo hayas preguntado' y se la di y él ni siquiera se dio cuenta", agrega ella.