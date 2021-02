Finge su propio secuestro con tal de no ir a trabajar

Un joven de 19 años de Coolidge, Arizona, en Estados Unidos, fingió haber sido secuestrado para no tener que ir al trabajo, sin embargo, su engaño fue descubierto y ya fue arrestado por presentar una denuncia falsa.

Según los medios locales, el pasado 10 de febrero Brandon Soules fue encontrado por agentes de la policía, atado y amordazado cerca de una torre de agua. Soules dijo que había sido secuestrado por dos hombres enmascarados, que lo golpearon en la cabeza y lo dejaron inconsciente.

La investigación del caso no obstante, encontró que no había signos ni de secuestro ni de asalto, sino que todo apuntaba a que el joven había inventado su historia. El 17 de febrero Soules fue arrestado por hacer una denuncia falsa. Al ser interrogado, finalmente admitió que fingió el secuestro, ‘para no ir al trabajo’.