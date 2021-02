¿En serio hay racismo?

Hoy parece algo lejano, pero el jueves pasado, el partido en el Alfonso Lastras terminó “calientito”. El encuentro terminó entre empujones, con la expulsión de Félix Torres (Santos) y Diego Pineda (San Luis). Con un equipo volcado al frente en la búsqueda desesperada por no perder y el otro, el de casa, aferrado al triunfo sin importar las formas.

Tras el juego, no se habló de futbol. En rueda de prensa, Mateus Doria, Félix Torres y Guillermo Almada tocaron fibras más sensibles: racismo. Tenemos que separar, irnos por tema.

Hablemos primero de lo deportivo. Santos Laguna se vio abajo en el marcador desde el minuto 14, en una gran definición de Ibáñez que llegó a rematar solo, y Santos nunca pudo sobreponerse. Dejó de manifiesto lo limitado de su plantel y la poca capacidad de respuesta a la ofensiva, en la parte de la definición. Plagado de jóvenes que han dado la cara y que tienen al equipo en una buena posición, o posición de liguilla (indirecta), los Guerreros están dando pelea.

El triunfo una semana anterior, contra Monterrey, fue para disfrutarse, pero no para engañarse. Santos sufre más de visita y es así que de las últimas dos, solo se ha traído un punto a la Comarca. Esa diferencia entre su accionar de visita como de local en parte se debe a lo inherente que representa ir a “sacar” puntos de patio ajeno. Históricamente, los equipos cambian su funcionamiento según el escenario; pareciera que olvidan que hoy no hay público en las tribunas, un visitante podría aspirar a más.

¿Pero cómo exigirle más a un equipo demasiado parchado y con pocos refuerzos de renombre en cada torneo? Si ya de por sí cada semana se alaba lo hecho por el DT Almada con semejante plantel. Contra el “Atlético”, Santos alineó de entrada a Acevedo, Ronaldo Prieto, Omar Campos y Santiago Muñoz. De cambio, entraron Ocejo y el “Mudo” Aguirre. Es lo que hay por el momento. Los jóvenes deberán ir creciendo partido a partido, buscando aprovechar las circunstancias que les ha brindado el presente santista, porque se sabe (y aunque el club quiera presumir lo contrario) que en nuestra liga, los jóvenes mexicanos tienen contadas las oportunidades.

Por otra parte, Ibargüen tendrá que tomar un rol de protagonista y Jeraldino, ser devuelto de inmediato por donde llegó, o por lo menos dejarlo en la banca… de la Sub-20.

Pese a la derrota, Santos hoy está en quinto lugar de la clasificación general, a un pasito de los que entran directo a la “fiesta grande” (¿todavía podemos llamar así a la liguilla?). La buena noticia es que el domingo entrante reciben a Juárez en el TSM, equipo ubicado de media tabla para abajo.

Del otro tema, el que sale de lo deportivo, hoy habrá resolución por parte de la Comisión Disciplinaria. Ambos equipos tuvieron hasta la 1:00 de la tarde de ayer (lunes) para descargar sus pruebas. Santos no se baja: para ellos, Félix Torres recibió insultos racistas; San Luis busca demostrar lo contrario.

Al término del encuentro, la molestia de la afición santista iba en torno al resultado, la forma de “jugar” del San Luis, el arbitraje y hasta el festejo del equipo local. Fue hasta que los protagonistas albiverdes tomaron la palabra que vino el tema racial.

En caso de que sí existiera racismo, se debe condenar y castigar de forma contundente e inmediata. Más allá de la “calentura” del encuentro, los tiempos no están para caer en esa clase de errores de antaño. Dentro del campo, los jugadores se dicen de todo, pero ya deben entender que hay palabras que pesan más que otras; aún dentro de la “calentura”, deben mantenerse ecuánimes.

Veremos qué pasa, con qué nos sorprende la Liga. Mientras tanto, Santos no debe intentar maquillar un mal partido con situaciones extradeportivas que ocurrieron en los minutos finales. Me imagino que eso lo tienen claro. Independientemente de la supuesta agresión, Santos no hizo lo necesario para sumar.

Eduardo Sepúlveda