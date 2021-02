Las palabras del fútbol

El fútbol, como todos los deportes, tiene su propia terminología, pero por el mismo carácter de ser mundial, es natural que en distintas partes del mundo haya diferentes denominaciones para ciertos lances o movimientos que ejecutan los jugadores al practicar el deporte de las patadas.

Hace tiempo hubo una campaña de españolización deportiva, y fue cuando aprendimos que no se debe decir corner sino "tiro de esquina" pero ahora resulta que la palabra "córner" ya está incorporada al Diccionario de la Lengua Española y se debe escribir con acento en la 'o', porque es palabra grave o llana que termina en 'r', como cráter.

Algo similar ocurre con lo que llamábamos offside y que luego aprendimos a llamar "fuera de lugar" o "fuera de juego" pero ahora nos encontramos en el Diccionario con el horrible vocablo "órsay" que parece que los españoles suelen llamar así al "fuera de lugar", o sea que ya ellos ni siquiera le dicen of say que sería como mexicanizaríamos el término sino que de la manga se sacaron esa forma de decirlo que para nosotros es extraña.

Lo que estamos viendo, entonces, es que los que menos españolizan el español son los españoles. En el arte y la cultura, por ejemplo, se le llama clásico a lo que tiene una clase especial, es decir, lo que muestra mayor plenitud en su manifestación artística.

Para nosotros, los mexicanos un juego clásico es aquel en el que se enfrentan dos equipos tradicionalmente antagónicos, lo cual supuestamente garantiza que habrá mayor cantidad e intensidad de emociones, cosa que no siempre se cumple. A lo que nosotros llamamos clásico o superclásico, los españoles suelen llamarlo "derbi", vocablo tomado del derby que usan los ingleses.

En cuanto al penalty que ya habíamos aprendido a llamar "tiro penal", ahora nos resultan los académicos con que podemos seguirlo llamando por su nombre en inglés, siempre y cuando lo escribamos con 'i' latina y no con 'y', es decir, "penalti" y no penalty y cuyo plural correcto es "penalties" y no "penaltys".

En las estadísticas de un campeonato futbolístico, el "promedio de goles" es un dato importante del que depende la ventaja de un equipo sobre otro por la diferencia entre los goles anotados -goles a favor- y los goles recibidos -goles en contra-. El término en inglés es goalaverage y nos sorprende su incorporación a nuestro idioma como "golaveraje", vocablo que en lo particular nos parece francamente detestable.

