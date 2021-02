Detectan anomalías en Congreso de Coahuila

La Cuenta Pública del 2019 arrojó irregularidades por 49.2 millones de pesos al Congreso del estado de Coahuila.

Tras la publicación del Informe 2019, se indicó que las observaciones no solventadas en el plazo legal que se les dio fueron por el orden de casi 50 millones de pesos.

En la auditoría, identificada con el número ASE-06682-2020, se realizaron 27 observaciones.

En el rubro de Egresos, la Auditoría indicó que hubo falta de comprobación o la documentación e información presentadas fueron insuficientes para su comprobación y justificación. En este rubro la observación fue por 388 mil 569 pesos.

En el caso de las comprobaciones relativas al Ejercicio Presupuestal de Sueldos, Salarios y Prestaciones, se tuvieron 15 observaciones por un valor de 48.6 millones de pesos.

Por incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, la Auditoría hizo una observación por un valor de 174 mil pesos.

En el informe se indica que no se cuenta con elementos que permitan revisar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, por lo que no fue posible verificar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.

"…no es posible concluir que se tuvo un adecuado desempeño de la gestión del ente revisado dado que no incorporó la técnica de presupuesto por programas, no presentó un Programa Anual de Evaluaciones, así como evidencia de su publicación y no realizó evaluaciones por cuenta propia o por terceros en el ejercicio que se revisa", se indica en el documento público de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En el informe se indica que dentro de las acciones del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior dará cuenta al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de las observaciones y de los pliegos de recomendaciones.

Cabe mencionar que una vez que se haca la notificación de las observaciones, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventarlas y atender las recomendaciones.

La ASE, a cargo de Armando Plata Sandoval, indica que "en el apartado denominado Resultados de la Fiscalización se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas".

"Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones que no hubieran sido solventadas por las entidades fiscalizadas".

La Auditoría puede promover ante el Tribunal la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas.

También puede dar vista a los órganos internos de control competentes cuando determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves.

Así como presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías.