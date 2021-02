Adela Celorio impartirá taller virtual de escritura

Adela Celorio, reconocida escritora mexicana y colaboradora de la revista Siglo Nuevo, ofrecerá un taller en línea titulado "Hoy es el día. Taller de escritura creativa para personas que quieren escribir pero no se atreven", a partir del 1 de marzo.

Se trata de una colaboración de la autora con la Fundación Elena Poniatowska Amor. Celorio conoció a Poniatowska en un taller que se efectuaba en casa de Alicia Trueba, en Ciudad de México, durante los años sesenta.

Aquel legendario taller había iniciado en el Instituto Káiros a principios de esa década. Cuando el plantel cerró, las alumnas del taller decidieron organizar el suyo cada jueves en casa de Trueba. Allí tuvieron grandes maestros, entre ellos Elena Poniatowska, quien en dio instrucción a voces literarias femeninas como Silvia Molina, Rosa Nissan, Guadalupe Loaeza, la propia Adela Celorio y la fundadora de la revista Siglo Nuevo, doña Olga de Juambelz, entre otras.

Actualmente, Adela Celorio continúa con la tradición de ese taller. Aunque ahora debe impartirlo vía Zoom por las restricciones sanitarias. El curso que realizará con Fundación Poniatowska porta ese mismo espíritu y también la misma pasión por escribir.

En entrevista, Adela Celorio aseguró que no la ha pasado bien durante la pandemia. Pero a pesar de su resistencia a las tecnologías, el amor por la escritura la insta a continuar con sus proyectos.

"Al contrario de las personas creativas y positivas, yo no he aprendido nada del confinamiento. Me niego a renunciar a la presencia de la gente: la que empuja los carritos en el súper, la que provoca los embotellamientos, la que cierra las calles en protesta de cualquier cosa. Renunciar en fin, a la presencia de todos aquellos que dan vida e intensidad a esta ciudad. Un año en el vacío, sin jueves literarios y la Navidad y el Año Nuevo con el virus haciendo de las suyas en mi pobre cuerpecito; me sigue provocando severos ataques de ansiedad. Aun desesperada y ansiosa, escribo porque es mi manera de estar en la vida".

Actualmente, Celorio trabaja en un proyecto sobre la historia de la escritora Alicia Trueba, "mujer brillante, viuda rica y sin hijos, en la vejez se sometió a la perversa voluntad de su chofer, quien la enterró sin que siquiera supiéramos dónde. A través de esa historia que sería el hilo conductor, intento también recrear las vicisitudes de los primeros veinte años en que un grupo de mujeres de diversas procedencias, fraternizamos y ampliamos nuestros horizontes a través de la literatura".

El taller "Hoy es el día. Taller de escritura creativa para personas que quieren escribir pero no se atreven", iniciará el próximo lunes 1 de marzo y tendrá ocho sesiones. La Fundación Poniatowska también ha informado que tendrá un precio de mil pesos y será impartido por Zoom. Para mayores informes sobre inscripciones y horarios, los interesados pueden comunicarse al teléfono 55 7822 9416 o al correo electrónico [email protected]

El corazón de esta iniciativa es despejar el miedo a la escritura y encontrar una voz propia. "Como nadar o cualquier otra disciplina que pretendemos dominar, en algún momento hay que echarse al agua. En el caso de la escritura, aceptar con toda humildad que estamos buscando el camino y perdernos es parte del aprendizaje"

En este tenor, Adela Celorio manda un mensaje a sus hermanas laguneras y a quienes están interesados en tomar este taller.

"Me encantaría encontrar en la pantalla a mis hermanas laguneras, pero mucho más, quiero que pase esta pesadilla y encontrarlas de nuevo en Torreón, en el precioso Durango o en Parras de la Fuente, para abrazarlas y dejar a través de nuestros textos, el testimonio del momento aciago que nos tocó habitar", concluyó.