Guerreras del Santos Laguna siguen de capa caída

Un amargo empate obtuvieron ayer las Guerreras, al igualar 0-0 ante la Franja del Puebla, en partido pendiente de la Liga MX Femenil celebrado en las canchas de entrenamiento del Territorio Santos Modelo.

Y es que pese al dominio que tuvieron en gran parte del partido, las Albiverdes no pudieron concretar las innumerables llegadas que tuvieron al arco rival, ante el penúltimo equipo de la clasificación.

El resultado dejó al Santos Femenil en la parte baja de la clasificación con 4 unidades. La próxima semana, recibirán a las Centellas del Necaxa, sotaneros del Guardianes 2021.

Tras debutar en el torneo con una victoria, las Guerreras acumulan ahora seis partidos seguidos sin ganar, aunque rompieron la racha de cinco descalabros.

NO CONCRETAN

De un solo lado fue el primer tiempo, donde las laguneras se lanzaron al ataque desde el arranque. Un zurdazo de la "Paleta" Gómez, se fue por encima del arco poblano.

No fue la única que tuvo Estela. No pudo cerrar la pinza en un gran centro de Perla Navarrete y luego al 25', no pudo vencer a la arquera visitante Siena Ruelas, que mandó a tiro de esquina.

4 PUNTOS suman las Guerreras en el puesto 15, mientras que Puebla tiene 4 en penúltimo lugar.

Nancy Quiñones estuvo cerca de marcar un espectacular gol olímpico, pero el balón pegó en el travesaño. Alexia Villanueva, que cumplió años ayer, tampoco pudo perforar la META enemiga.

Por parte de la Franja, Lía Morán, probó a la distancia a la suplente Paola Calderón, que sustituyó a la lesionada Wendy Toledo, quedándose con el balón sin mayores aspavientos.

Mirelle Arciniega cobró un tiro libre lejano, que alcanzó a impactarse en el travesaño, para luego abandonar el terreno de juego.

El encuentro se suspendió por algunos momentos en cada parte, para que las jugadoras pudieran hidratarse. A pesar que la temperatura no era tan elevada, el sol caía a plomo en el TSM.

Para el complemento, las verdiblancas siguieron insistiendo. El técnico Jorge Campos modificó al realizar variantes, pero no logró el objetivo que era marcar el primer gol.

Ingresó Esmeralda Zamarrón, quién le dio mucha versatilidad al ataque santista, pero sin llegar a concretar. También lo hicieron Isela Ojeda, Anahí Rentería y Aidé Pérez, pero ninguna pudo perforar la META de la Franja.

Quiñones con un disparo de larga distancia casi sorprende a la cancerbera visitante al 64', pero bien estuvo Ruelas para quedarse con el esférico.

Las poblanas adelantaron líneas y pusieron en jaque a Calderón, que supo responder a la hora de ser exigida. Ya no hubo tiempo para más y se decretó la repartición de puntos.