Apagones, sostenibilidad y oportunidad para La Laguna

Había salido a correr, como de costumbre, cuando de pronto me sorprendió uno de los apagones o cortes de carga rotativos y aleatorios, como nos dijo la Cenace que se llaman. Pese a la súbita oscuridad, seguí corriendo por esa ruta tatuada en mis tenis. Reconozco haberlo hecho más adivinando lo que pisaba que, desde luego, viendo. En un momento dado pasé junto a un área de juegos infantiles instalada en el fraccionamiento. Allí una persona jugaba con dos niños y no parecían preocupados por la oscuridad circundante de esa isla iluminada donde se encontraban. El área cuenta con lámparas solares y no resintieron apagón alguno. La risa de los niños era tan sonora como intensa la luz que les iluminaba.

Ya en casa revisé Twitter y el ambiente de la red olía a cable quemado: culpas, justificaciones, ofensas al pasado, señalamientos al presente, justificaciones, rechifla y sillas volando por doquier. Lo habitual en esa bendita. Con el paso de los días, el debate público giró en torno a la soberanía energética y las posturas que la interpretación de esa idea genera. A cierta parcialidad los apagones les cayeron como anillo al dedo para justificar la iniciativa de reforma a la Ley eléctrica y, para otra parcialidad, justamente evidenciaban lo erróneo del planteamiento ideológico que la motiva. Como toda gestión de crisis, lo primero fue evitar en lo posible la profundización de daños y de inmediato buscar el restablecimiento de operaciones. Por desgracia, la reflexión técnica de lo acontecido, incluida la perspectiva financiera, se vio superada en interés e influencia por el debate posicionado por la propaganda. Circunstancialmente en esa semana se intensificó la promoción del nuevo libro de Bill Gates "Cómo evitar un desastre climático", en el que cobra especial relevancia el tema energético. El mayor filántropo mundial ha creado un fondo de inversión en prometedoras compañías de energía limpia. Para él, según lo publicó, ha sido sorprendente la reducción de costos de producción de energías renovables de fuentes solar y eólica. Sobre esto últimos temas fue de lo que menos se ha hablado en el país a propósito de los apagones. Más aún, se avanza a contraflujo de las tendencias globales en materia energética. Por eso traigo a colación parte de la propuesta que se desprende del estudio "Impulsando la inversión, el crecimiento y el empleo en La Laguna", elaborado por McKinsey a petición del Cofince de La Laguna. En el estudio, se encuentra que La Laguna "tiene la oportunidad de convertirse en el ecosistema de energía renovable líder en el país", particularmente en lo que se refiere a la generación de energía solar. De acuerdo con el estudio, la región pudiera albergar la instalación de parques solares con una capacidad instalada de 1590 MW. ¿Cuánto es eso? Pues según la Cenace la carga afectada en el norte y noreste del país fue de 2200 MW. Es decir, lo que se podría generar con la fuente solar de energía no es nada despreciable. Pero lo más interesante del estudio no está en la propuesta de instalación de parques, acción que había tenido una trayectoria significativa en ese sentido en la región, sino, apalancados en esa posibilidad, capturar inversión en plantas manufactureras de paneles y el desarrollo de industrias adyacentes. Esta propuesta la basan en varias fortalezas de la región: mano de obra calificada y competitiva, proximidad con Estados Unidos, el segundo mayor mercado de paneles solares del mundo y el reordenamiento comercial entre ese país y China y las implicaciones del TMEC en la relocalización manufacturera hacia Norteamérica. Esta actividad económica, además de ser un sector ineludible para la competitividad en el futuro a nivel global, representaría una alternativa complementaria a la estructura productiva de La Laguna con un enfoque sostenible. El problema está, como dijimos más arriba, que el presente regulatorio nacional va a contraflujo de las tendencias globales. Probablemente, para cuando estén dadas las condiciones regulatorias que incentiven la inversión en esta industria será demasiado tarde para que sus ventajas aún impacten significativamente en la economía de La Laguna, como podría suceder si desde ya se captura esa oportunidad. @EdgarSalinasU 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste