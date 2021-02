Presenta Alfaro iniciativa para revisar Pacto Fiscal en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó ante el Congreso del estado la iniciativa con la que busca modificar la Constitución del estado para que en ella se establezca el procedimiento para que cada seis años se revisen los términos del Pacto Fiscal y se tome la decisión de continuar en él o abandonarlo.

Además, la iniciativa también pretende construir un Sistema Tributario estatal para que en caso de abandonar el pacto se tenga la capacidad de hacer que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público de la entidad.

El mandatario indicó que solicitó a los legisladores locales no discutir la iniciativa hasta que se realice una consulta ciudadana al respecto, por lo que afirmó que esta misma semana solicitará al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que la diseñe y la coordine.

"Partiendo de los principios básicos de libertad y soberanía de nuestro estado, vamos a consultarle a los jaliscienses si están de acuerdo en que por lo menos cada seis años revisemos el Pacto Fiscal que norma las competencias fiscales de los estados, municipios y la federación. Vamos a preguntarles si están de acuerdo en que el Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado garanticen que en la relación fiscal con la federación defendamos los intereses de nuestro estado. Vamos a consultarles si respaldan la idea de que, en caso de que a nuestro estado no le convengan los términos de la relación fiscal con la federación, Jalisco se retire del pacto fiscal", dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Aunque el mandatario había anunciado que presentaría públicamente la iniciativa en la Plaza de Armas del centro histórico de Guadalajara, prefirió suspender el acto ante las manifestaciones de policías tapatíos que exigen mejores condiciones laborales y de un grupo de taxistas que reclaman la liberacion de sus unidades del corralón.

En su menaje, Alfaro señaló que la propuesta no busca romper con la Federación, sino conseguir un acuerdo justo para la entidad; además, refirió que Jalisco seguirá defendiendo siempre el principio de subsidariedad con los estados más pobres del país.

Según él, en 2021 el recorte presupuestal para el estado fue de 9 mil 200 millones de pesos reales respecto al año pasado y no hubo un sólo peso de apoyo para enfrentar la emergencia sanitaria.

"Jalisco no va a seguir firmando cheques en blanco, firmando un acuerdo que se revisó por última vez hace 18 años. Un convenio expresa la voluntad de las partes y nosotros no podemos seguir aceptando términos impuestos sin consultarnos. Queremos que el Gobierno Federal deje de quitarnos lo que nos corresponde", dijo.

Cuestionó que la entidad sólo reciba el 0.96% del presupuesto federal cuando aporta casi el 8% al PIB del país, que el IMSS invierta en la salud de los jaliscienses 10 mil millones de pesos menos al año de lo que recibe de los patrones de Jalisco, que el gasto federal por alumno sea sólo la mitad de lo que invierte la federación por alumno en estados como Campeche, y que los jaliscienses aporten la mitad del financiamiento a la Universidad de Guadalajara, mientras que la Ciudad de México no le aporta un solo peso a la UNAM.

También criticó que cada jalisciense reciba sólo 12 mil 400 pesos al año del gasto federalizado cuando un habitante de la Ciudad de México recibe 19 mil 100 pesos anuales.

"Jalisco no puede perder más recursos como ha sucedido este año. No podemos sacrificar nuestro futuro para costear proyectos que no aportan al desarrollo sostenible que nos exige esta época de grandes retos climáticos, energéticos y de salud. México seguirá contando con Jalisco para afrontar los problemas comunes, pero Jalisco debe empezar a ver por sí mismo antes de que sea demasiado tarde", concluyó.