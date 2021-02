'Yo soy responsable de ellos'; 'coyote' discute con agente fronterizo al ser interceptado

En redes sociales, ha trascendido el momento en que un 'coyote' enfrenta una discusión con un supuesto agente fronterizo, después de que intentara cruzar con un grupo de migrantes de México a Estados Unidos.

La grabación que no se especifica cuándo ni en dónde fue registrada, muestra al presunto 'coyote' en un campo abierto discutiendo con los supuestos agentes de la patrulla fronteriza tras haber sido interceptado por ellos, mientras 'defiende' al grupo de personas que viajaban con él.

"Yo soy responsable de ellos, por eso estoy peleando con ustedes, carnal (...) Si me importara el dinero no estuviera con la niña", dice el 'coyote' al contestarle al agente que alega que a éste 'sólo le importa el dinero' y no las personas que lleva.

En medio de la discusión el tema del dinero continúa teniendo relevancia, pues el 'coyote' alega que al final 'todos están ahí por el interés de éste'.

"¿Cuál dinero, pa? Todos estamos buscando eso aquí. ¿Sabes por qué vienen aquí? Por el dinero, ¿por qué más? No creo que por gusto. ¿Ustedes por qué están aquí? No creo que por gusto, no creo que por gusto".

En redes sociales usuarios destacan que ninguno de los presentes utiliza cubrebocas, por lo que ésta pudo ser registrada antes de que comenzara la pandemia.

Video: Coyote pelea con la migra de la Border Patrol tras ser detenido, yo soy responsable de ellos, por eso estoy peleando con ustedes carnal, si te preocuparas por ellos los dejaras pasar pic.twitter.com/GdzY3Ecj4T — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) February 22, 2021