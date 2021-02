Sheinbaum descarta coyotaje en vacunación contra COVID

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que la vacunación es universal así como gratuita y al no haber requisitos para acceder no hay coyotaje.

"Todas las personas de esas (3) alcaldías se van a vacunar así de sencillo, no puede haber intermediarios porque justamente estamos informando hoy que la vacuna es universal para todos los adultos de 60 o más años. Si hubiera requisitos o si hubiera algún papel, etc, entonces podría haber este esquema de coyotaje, pero aquí no hay coyotaje se acabó, es universal y un derecho", dijo.

Lo anterior al ser cuestionada de que en redes sociales se denuncia que hay gestores presuntamente del partido Morena en Álvaro Obregón que se encuentran condicionando la vacuna a cambio de un voto para la siguiente elección.

"Es fake news, falso completamente es el mismo caso que en Miguel Hidalgo donde se dijo que se estaba haciendo promoción de una vacuna y no tuvo absolutamente nada que ver. (Para que no haya gestiones) lo más fácil es que se vacune a todos los de la alcaldía", añadió que no se han presentado denuncias ante la Contraloría General o el Instituto Electoral de la Ciudad de México ante estos hechos.