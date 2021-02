Rubí la quinceañera viral, ¿Va por una alcaldía con Movimiento Ciudadano?

Luego de cuatro años de haber saltado a la fama por su viral invitación a su fiesta de XV años en Charcas, San Luis Potosí, Rubí de ahora 19 años volvió a ser tendencia, pero ahora por una supuesta búsqueda de la alcaldía de su municipio de origen.

De acuerdo a distintos portales, la joven buscaría la presidencia municipal junto al partido de Movimiento Ciudadano, sin embargo mediante sus redes sociales, Rubí decidió dar la cara y aclarar las especulaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RUBI G (@iamrubiig)

"La política no es absolutamente nada de mi interés. Nada que tenga que ver con eso me importa. Yo estoy en mis propios planes de vida y proyectos. Estudio Comunicación, inclinado a la televisión... Dejen de creer todo lo que ven en redes sociales. No sean ingenuos", dice Rubí durante su video.

Además declaró que ha recibido diferentes amenazas desde la publicación de la noticia falsa, pues la atacan por buscar un puesto político a su edad y por el origen de su fama.

"Muchas personas me están comenzando a agredir en redes sociales, me están acosando. Realmente no puedo creer que aún sean ingenuos y crean en páginas amarillistas", añadió.

No crean las Fake News: Rubí Ibarra desmiente que quiera algún puesto público en SLP pic.twitter.com/HzhrUzxnaj — Pau Watanabe (@WatanabePau) February 22, 2021