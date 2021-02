'Ya chole' con el maíz transgénico, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "ya chole" con el maíz transgénico y planteó el uso de machetes para quitar las hierbas de las cosechas en lugar de usar herbicidas como el glifosato, cuyo uso está limitado por su gobierno.

"Es limitando su uso (glifosato), no se está cancelando la posibilidad de usarlo", dijo el mandatario que pidió al Consejo Nacional Agropecuario invertir recursos en investigación para ver qué agroquímico es menos dañino o qué opciones hay con sustancias que no sean químicas o dañinas al medio ambiente.

"Y no descartar algo, porque este agroquímico se utiliza para matar hierbas. Así es ¿no?, es un herbicida. No descartar el machete y la tarpala, y dar trabajo a la gente, o sea, hacerlo manual. Van a decir: ‘No, nos costaría muchísimo más’. Hay que analizar todas las opciones, todas las posibilidades".

Señaló que si se elabora un programa de sustitución de ese herbicida dañino y le dan trabajo a la gente, su gobierno lo apoyaría, porque sería más empleo para jornaleros agrícolas.

"Lo mismo con el maíz transgénico. Ya, para que no vaya a malinterpretarse, y no me refiero a las compañeras, que las respeto mucho a las mujeres, no, pero en el maíz transgénico sí digo ‘ya chole’. Para que se entienda bien, porque luego me sacan de contexto, porque quieren enfrentarnos con el movimiento feminista. No, no es así. Y también son los conservadores, que se vuelven feministas cuando les conviene".