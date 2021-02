Final alternativo de Titanic horroriza a los fans

Su final, triste pero alegre al mismo tiempo, siempre ha sido motivo de debate, pero en esta ocasión, más allá de si ‘Jack pudo haberse salvado’, lo que está dando de qué hablar es el final alternativo, que acaba de resurgir en redes sociales.

En el final original, el personaje de Rose, ya anciana, avienta un collar de diamantes al mar, objeto valioso que la tripulación de exploradores buscaba encontrar y quedarse. En el final alternativo, Brock, uno de los miembros de la tripulación, evita que Rose aviente el collar, pero entonces ella le dice “Busca tesoros en los lugares equivocados, Sr. Lovett. Solo la vida no tiene precio y cada día cuenta”. Rose le quita el collar, lo tira al mar, Brock se ríe y luego invita a la hija de Rose a bailar.

Internautas han reaccionado diciendo que este final es ridículos, que desearían no haberlo visto y que arruina la película en general.

The alternate ending to Titanic is hilarious. This would have absolutely ruined the film for me pic.twitter.com/L3vSrSb72e