Se hace viral al mostrar el contenido de su refrigerador

Un hombre se hace viral debido a un video compartido en TikTok en el que muestra la variedad de quesos que come, sin embargo, la grabación llamó la atención por un detalle en el estante superior, dentro del refrigerador, una colección de DVD’s.

Internautas no tardaron en comentar que les resulta extraño que este hombre, de nombre Steve, elija el interior de su refrigerador para guardad ahí sus películas, algo que ha causado revuelo y ha hecho que el clip acumule millones de vistas en sólo un par de días.

“¿Nadie más tiene en su refrigerador un compartimento dedicado sólo a quesos? ¿Acaso sólo yo?, escribió Steve junto a la grabación, detalla el diario Mirror.

Una vez que su colección, que incluye títulos como ‘Transformers’, ‘Fargo’, ‘The dark knight’ o ‘Finding Nemo’, se volvió el centro de la conversación, el hombre respondió: "Ya que muchos de ustedes realmente quieren saber por qué tengo DVD’s en mi refrigerador, bueno, por un lado, me encantan las películas. Compré esta casa porque tengo un cine en casa. En segundo lugar, estaba leyendo un artículo en Weekly World News a finales de los 90, sobre cómo mantener tus DVD’s a una temperatura por debajo de 40 ° C hace que se reproduzcan mejor, el sonido sea mejor y la imagen sea mucho más clara, así que desde entonces, durante los últimos 27 años, he estado guardando todos mis DVD’s y mis Blu-ray en la nevera".